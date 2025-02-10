اختتام مشروع “بلديتي 2” للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

أخبار ليبيا 24

اُختِتم مشروع “بلديتي 2 ” لتعزيز التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، والذي انطلق في مارس 2022 واستهدف 11 بلدية بإشراف من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وتنفيذ معهد سيام باري ومؤسسة كفاءة.

شراكة ناجحة مع الاتحاد الأوروبي

وأوضح بيان الوزارة، جرت مراسم الاختتام بحضور “نصر المحتوت” الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، و”إبراهيم بن دخيل” مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ، و”شادية عريبي” مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات ، و”محمد صويد” مسؤول الملف بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الإيطالية للتنمية، وفريق معهد سيام باري، وبحضور سكرتير أول السفارة الإيطالية لدى ليبيا “ماتيو إيفوليلا”، ورئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي “نيكولو ماراكّي” بالإضافة إلى عمداء وأعضاء المجالس البلدية ببلديات، ” الكفرة، القرضة الشاطئ، براك الشاطئ، الشرقية، درج، بنت بية، الغريفة، الشويرف، غات، تهالة، القطرون” ، ومكاتب ريادة الأعمال بهذه البلديات، الذين استهدفهم المشروع.

ووفقا للبيان فإن المشروع يأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للبلديات الليبية وتعزيز التنمية المحلية في ليبيا، حيث ركز المشروع على قطاع الزراعة، ومكافحة الآفات والحشرات، وتوفير الأسمدة، ولقاحات وتحصينات الحيوانات، وتوفير الأعلاف، حيث تتمتع بلديات الجنوب الليبي بأرض خصبة وتقوم بها عدد من المشاريع الزراعية التي تغذي السوق المحلي.

مبادرة لدعم القطاع الزراعي

وخلال كلمته أكد “المحتوت” أن هذا المشروع لم يكن مجرد مبادرة لدعم المزارعين والقطاع الزراعي بالبلديات، بل كان نموذجا حقيقيا للتعاون البناء بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والاتحاد الأوروبي والجمهورية الإيطالية عبر وزارة الحكم المحلي ومعهد سيام باري.

وأشار “المحتوت” إلى أن هذا التعاون “شكل فرصة لتعزيز الشراكة وخلق جسور للتواصل بين المزارعين، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية ويتيح لهم فرصة حقيقية للنمو والازدهار، مؤكدا التزام وزارة الحكم المحلي بمواصلة العمل على تعزيز التنمية المحلية وتوسيع نقاط التعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد في بناء مستقبل أفضل للبلديات والمجتمعات المحلية، مقدما الشكر لجميع الشركاء الدوليين الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع، متطلعا إلى مزيد من التعاون في مشاريع تنموية جديدة تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز استقرار وازدهار ليبيا”.

وقدم معهد سيام باري عرضا مرئيا تناول النتائج المطلوبة ومخرجات المشروع، والتي تمثلت في المساهمة في خلق فرص بديلة لكسب الدخل للمجتمعات المحلية في قطاع الزراعة، وتعزيز الأنشطة الفردية المدرة للدخل في قطاع الأغذية الزراعية.