وسط مخاوف الدبيبة من نفوذ الردع.. هجوم مسلح على مقر البحث الجنائي زليتن واقتياد عناصره لمصراتة

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زليتن.. هجوم مسلح على مقر البحث الجنائي وتبادل لإطلاق النار

القوات المشتركة مصراتة وكتائب من زليتن تهاجم مقر الجهاز البحث الجنائي زليتن

اقتياد عناصر تابعين جهاز الردع زليتن في سيارات من الخلف ونقلهم إلى مصراتة

أحداث أمنية مؤسفة، تكشف عن مدى تردي الوضع الأمني في المنطقة الغربية، حيث شهدت مدينة زليتن، هجوم مليشيات مسلحة على مقر جهاز البحث الجنائي زليتن، وتبادل لإطلاق الرصاص بين مليشيا مسلحة وعناصر جهاز البحث الجنائي.

توسع نفوذ الردع في زليتن

وبحسب مراسلنا في زليتن، فإن القوة المسلحة المهاجمة لمقر جهاز البحث الجنائي زليتن، تتبع القوات المشتركة مصراتة وكتائب من زليتن، وأن الهدف من الهجوم هو جهاز الردع، حيث هناك تعاون وثيق بين جهاز الردع والبحث الجنائي زليتن، وسط مخاوف رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة من توسع نفوذ “الردع” في المدينة.

اقتياد عناصر البحث الجنائي إلى مصراتة

واقتاد المسلحون عناصر البحث الجنائي زليتن بعد الهجوم على المقر، في سيارات من الخلف ونقلهم إلى مصراتة.

مديرية أمن زليتن تطمئن المواطنين

وفي بيان مقتضب، قالت مديرية أمن زليتن، إن الوضع الأمني جيد بالمدينة ومديرية الأمن بجميع أقسامها ومراكزها تؤدي عملها الاعتيادي وسيتم توضيح ماحدث لاحقا.

وأضاف البيان، أنه لا داعي لإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام وزعزعة الأمن من قبل بعض الصفحات.

تسلم مقر البحث الجنائي

وأعلنت المديرية ، في ختام البيان، أنها تسلمت مقر البحث الجنائي زليتن.

صراع المليشيات بلا نهاية

وعلى ما يبدو أن صراع المليشيات وتحديدا في المنطقة الغربية بلا نهاية، في محالات لتوسيع نفوذها والسيطرة على عدة المناطق، تحت رعاية حكومة تعتمد على المليشيات في إدارة شئونها وتقوم بتعيين عناصرها في أرفع المناصب، فماذا ينتظر المواطن من تلك الحكومة إلا الدمار والانفلات الأمني وتدهور الوضع الإقتصادي؟.