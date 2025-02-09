منتدى حول دور الأحزاب السياسية في انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

نظّمت المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (بيبول) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، منتدى الأحزاب والكيانات السياسية تحت عنوان “دور الأحزاب والكيانات السياسية في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية”.

وأوضح البيان أنه أُقيم المنتدى في مدينة بنغازي، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

حث الأحزاب السياسية لدعم العملية الانتخابية

في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد الشعاب على الدور الحيوي للأحزاب السياسية في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، مشددًا على أهمية التوعية والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشاملة. وأشار الشعاب إلى أن المفوضية ملتزمة بتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة

واستعرض الجهود التي تبذلها المفوضية لضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، ومؤكدًا على دور الأحزاب في تيسير الوصول إلى الناخبين وتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة.

كما قدم هيثم الطبولي، منسق المرشحين بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، عرضًا تفصيليًا حول آليات تسجيل الناخبين والمرشحين في انتخابات المجالس البلدية، إلى جانب عرض آخر حول تسجيل المراقبين ووكلاء المرشحين.

في حين استعرض عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، خطة إدارة التوعية والتواصل لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)، موضحًا آليات تنفيذ حملات التوعية بالشراكة مع الأحزاب السياسية، مع التركيز على دور الأحزاب في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة حول حقوقهم الانتخابية.

من جانبها قدمت نجوى أبوبكر، مسؤولة وحدة دعم المرأة، عرضًا حول دور الوحدة في تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وتعزيز وعيها بأهمية التصويت والترشح.

وتابع البيان “اختتم المنتدى بجلسة حوار مفتوح أدارها أحمد المهدي، منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، حيث ناقش الحضور الدروس المستفادة من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024)، وأبرز التحديات والفرص لتحسين الأداء في الانتخابات الحالية. كما تم التركيز على إنشاء برامج توعوية مشتركة بين المفوضية والأحزاب السياسية، لضمان نجاح العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية”.