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قبل رمضان.. وصول الدفعة الأولى من أسطوانات الغاز إلى مينائي طرابلس وبنغازي

مينائي طرابلس وبنغازي يستقبلان الدفعة الأولى من أسطوانات الغاز

9 فبراير، 2025 9:26 ص
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أسطوانات الغاز
أسطوانات الغاز

أخبار ليبيا 24

  • 120 آلف أسطوانة غاز تصل مينائي طرابلس وبنغازي

  • شركة البريقة تتعاقد على شراء 2 مليون أسطوانة غاز

  • سد احتياجات المواطنين في جميع مناطق ومدن ليبيا قبل شهر رمضان المبارك

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن وصول 120 آلف أسطوانة غاز إلى مينائي طرابلس وبنغازي.

سد احتياجات المواطنين

وأوضحت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، استملت الدفعة الأولى من أسطوانات غاز الطهي التي كانت قد تعاقدت على توريدها، تنفيذاً لتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط، لسد احتياجات المواطنين في جميع مناطق ومدن ليبيا، قبل شهر رمضان المبارك.

تفاصيل الدفعة الأولي

وتتكون الدفعة الأولى من 120 ألف أسطوانة، وصلت 70 ألف منها عن طريق ميناء طرابلس، فيما وصلت بقية الكمية المكونة من 50 ألف أسطوانة عبر ميناء بنغازي.

توريد 2 مليون أسطوانة

وبحسب بيان مؤسسة النفط، فقد تعاقدت شركة البريقة في وقت سابق على توريد 2 مليون أسطوانة، برمجة وصلت تباعاً على التوالي لتعزيز أرصدة مستودعات الشركة في مختلف أنحاء ليبيا، وستصل إلى المواطنين بكل يسر وبالسعر الرسمي الذي تحدده الشركة.

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9 فبراير، 2025 9:26 ص
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