فريق الأنصار يفوز على خليج سرت بهدفين خلال «دورينا»

أخبار ليبيا 24

فاز فريق الأنصار على فريق خليج سرت بنتيجة هدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد بملعب الوادي الكبير ضمن منافسات المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

أهداف نظيفة في شباك خليج سرت

جاء هذا النصر بفضل المدرب الجديد جمال بنور، ليحقق الفريق ثلاث نقاط ثمينة تضاف إلى رصيده لهذا الموسم.

وحول المباراة الحماسية، سجل الهدف الأول للأنصار لاعبه عبدالله العوامي، وأضاف الهدف الثاني محمد العقوري، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأنصار إلى النقطة التاسعة، وبقي خليج سرت بنفس رصيده السابق 11 نقطة فقط.

شباب الغار يحرزون 3 نقاط

وفي ملعب ترهونة عاد فريق شباب الغار من ملعب ترهونة بثلاث نقاط نظيفة، على حساب فريق النهضة الذي لم يفز بأي نقاط، ليبقى سجله خالٍ من النقاط، بعد الفوز عليه بنتيجة هدف دون رد سجله لاعبه محمد فتحي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد شباب الغار إلى 17 نقطة في المركز الثالث موقتًا، وبقي فريق النهضة دون نقاط، وإذا ما طبق عليه قرار لجنة المسابقات فرصيده من النقاط ثلاث نقاط بالسالب.

مباراة الفرص الضائعة

المباراة الثالثة، أقيمت بملعب النهر في طرابلس، وانتهت سلبيًا دون أهداف بين المجد والترسانة، وشهدت العديد من الفرص المهدرة ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، ليصبح فريق الترسانة 11 نقطة والمجد 8 نقاط.

حول استعداد الأهلي طرابلس للدوري

وفي سياق آخر منفصل، قال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، الفرنسي ديدييه غوميز، في مؤتمر صحفي أن راضٍ عن أداء ونتائج الفريق في مرحلة الذهاب من عمر الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، وقال إن اللاعبين أدوا المباريات كما هو مرسوم لهم من قبل الجهاز الفني، وإن كانت هناك بعض الهفوات التي جرى العمل على علاجها.

من جانبه أشاد مدير الكرة بالأهلي طرابلس، المصري هادي خشبة، بانضباط اللاعبين التام داخل وخارج الملعب، قائلًا إن هناك شعورًا كبيرًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأضاف أنه لا يجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فارق بين إدارتي الأهلي المصري والأهلي طرابلس من حيث الاحترافية في العمل الإداري.