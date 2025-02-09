صندوق دعم الزواج: منحة بقيمة 30 ألف دينار للشباب

أخبار ليبيا 24

أعلن محمد إبراهيم مسعود مدير عام صندوق دعم الزواج، بالحكومة الليبية عن استعداد الصندوق لإطلاق منظومة إلكترونية جديدة لمنحة الزواج بقيمة 30 ألف دينار، والتي ستكون متاحة للجميع بعد شهر رمضان مباشرة.

برامج لدعم استقرار الأسرة

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، أوضح مسعود أن الصندوق يعمل حاليًا على إعداد برنامج دبلومة متخصصة، لتأهيل مرشدين اجتماعيين في مجالات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، بهدف دعم المقبلين على الزواج وضمان استقرار الأسر الجديدة.

لاسيما مع ارتفاع نسبة الطلاق بين الأسر المتزوجين حديثاً، وعن طريق منحات الزواج سواء من الحكومة الليبية أو من حكومة الوحدة منتهية الولاية، الأمر الذي يستدعي النظر في المسألة اجتماعياً والعمل على إصلاحات جذرية تحافظ على النسيج الاجتماعي الليبي.

وأشار مسعود إلى أن الحكومة الليبية تسعى إلى معالجة المشكلات الناتجة عن السياسات السابقة، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على حلول جذرية، بما في ذلك أولوية كبار السن في الحصول على المنحة، لمساعدتهم في بناء أسر مستقرة.

كما كشف عن برامج اجتماعية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا لدعم تكوين الأسر، تشمل المتزوجين بالزوجة الأولى، الأرامل اللواتي يتزوجن من شباب، الأيتام من الفتيات، وحفظة القرآن الكريم، والمتفوقين، مع تخصيص ميزات وبرامج دعم خاصة لهم، ليشمل الصندوق جميع شرائح المجتمع.

وشدد مسعود على أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التكافل بين الدولة والشباب، للمساهمة في بناء أسر ليبية مستقرة وتعزيز استقرار المجتمع.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تعطي هذه المنح فرصة للشباب للزواج وتكوين عائلاتهم، إذ أن المصاريف المالية للعرس الليبي أصبحت مرهقة بالشكل الذي ينفر الشباب عن الإقبال على الزواج، وسط أوضاع معيشية قاسية مع تردي الوضع الاقتصادي للدولة وارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار الليبي وتأخر صرف المرتبات للمواطنين.