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حادث تصادم شاحنة بعمود كهرباء يقطع التيار عن منطقة السائح

حادث تصادم شاحنة بعمود كهرباء في منطقة السائح

قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بسبب الحادث

شهدت منطقة السائح، أمس السبت، حادث تصادم شاحنة بعمود كهرباء ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة.

حادث اصطدام مابين رأس مقطورة وعمود كهرباء خشبي ١١ ألف فولت

وقالت مديرية أمن النواحي الأربع، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، أنه بتاريخ السبت الموافق 8 فبراير 2025، عند الساعة12 ظهرا، وقع حادث اصطدام مابين رأس مقطورة وعمود كهرباء خشبي ١١ ألف فولت دون وقوع خسائر بشرية.

أسباب وقوع الحادث

وأضافت مديرية الأمن، أن سائق الشاحنة كان متجها من أحد شوارع السوق الشعبية بالسائح إلى منطقة الحمرونية (أي من الجنوب إلى الشمال)، وعند وصوله مكان الحادث، ونتيجة السرعة، فقد سيطرته على عجلة القيادة، فانحرفت الشاحنة به إلى أقصى اليمين، واصطدمت بالعمود.

أضرار بالغة بالشاحنة

ونتجت عن الحادث أضرار بالغة بالشاحنة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بوحدة مرور السائح.