انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية الأممية حول ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية بعقد اجتماعها الافتتاحي، إذ أوضحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، الدور الرئيسي للجنة الاستشارية كجزء من العملية السياسية الشاملة، لكسر الجمود السياسي الحالي.

معالجة القضايا الخلافية بين الفرقاء الليبيين

وخلال كلمتها أمام اللجنة الاستشارية المكوّنة من خبراء وخبيرات ليبيين أشارت خوري إلى إحاطتها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي، موضحة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستقوم هذه اللجنة بإعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.

وأكدت خوري على عمر اللجنة الذي سيكون محدد المدة، وسيتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، لدعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين في تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية، وفقا لبيان البعثة.

وتابعت خوري “إن اللجنة الاستشارية جزء من العملية السياسية الشاملة بين الليبيين والتي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي، بغية التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا. وقد شُكلت البعثة هذه اللجنة الاستشارية وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة “2024.

حول مهام اللجنة الاستشارية

وأوضح البيان أن مهام اللجنة واضحة ودقيقة، إذ ستقوم “بوضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي، بغية تمكين إجراء الانتخابات”.

وتفاءلت خوري بقدرة أعضاء اللجنة على اقتراح حلول ناجعة “ونتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وهو ما دعت إليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024”.

وشدد البيان أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة. وهدفها أن تنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن. وستقوم اللجنة بالبناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة ،بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).

اختيار أعضاء اللجنة بناءًا على الكفاءة

وحول اختيار أعضاء وعضوات اللجنة أوضح البيان الآلية المستندة على مهنية وخبرة الأعضاء في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، مشيراُ إلى وقدرتهم على التوصل إلى حلول وسطية.

وأكد البيان أن هدف اللجنة الاستشارية، “الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات، ودعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، في إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا”.