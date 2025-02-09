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انتشار أمني مكثف لـ داخلية الدبيبة في مناطق الجبل الغربي| صور

انتشار قوات جهاز حرس الحدود في المناطق الصحراوية

9 فبراير، 2025 10:03 ص
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انتشار أمني
انتشار

أخبار ليبيا 24

  • تكثيف انتشار قوات حرس الحدود في مناطق الجبل الغربي

  • انتشار قوات جهاز حرس الحدود في المناطق الصحراوية والأودية والمسالك الترابية

  • الانتشار يأتي ضمن الجهود المستمرة لتأمين المنطقة ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة

كشفت وزارة الداخلية، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن تكثيف انتشار قوات جهاز حرس الحدود في المناطق الصحراوية والأودية والمسالك الترابية، وذلك بتكليف من الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي.

  • تكثيف انتشار قوات حرس الحدود في مناطق الجبل الغربي

وأوضحت الوزارة، في بيانها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، وفي إطار تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة لتعزيز الأمن والاستقرار، كثّف جهاز حرس الحدود انتشاره في المناطق الصحراوية والأودية والمسالك الترابية، وذلك بتكليف من الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي.

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تأمين المنطقة ومكافحة التهريب والجريمة

وأضافت الوزارة، أن هذا الانتشار يأتي ضمن الجهود المستمرة لتأمين المنطقة ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وذلك تعزيزًا لسيادة القانون وحماية الأمن الوطني.

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9 فبراير، 2025 10:03 ص
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