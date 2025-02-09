المؤسسة تُطالب “الزويتينة ونفوسة والسرير” باستكمال مشاريع زيادة الإنتاج

أخبار ليبيا 24

طالب مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلّف، شركات الزويتينة ونفوسة والسرير بإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي تضمن رفع الإنتاج والتشغيل الآمن، مع الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وسلامة العمليات، وتعزيز برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين، والتقيد بمنظومات القياس.

إنجازات كبيرة للشركات الثلاثة للعام 2024

وأثنى سليمان في مستهل الاجتماعات السنوية لشركات الزويتينة ونفوسة والسرير اليوم الأحد، على جهود العاملين المبذولة في سبيل إعادة العمل بمجمع مليته في وقت وجيز، بعد توقفه لساعات بسبب عطل فني مفاجئ.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة خلال الاجتماعات التي تمت بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء وأعضاء لجان الشركات، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من المختصين من المؤسسة والشركات؛ بإنجازات هذه الشركات خلال العام 2024، وعلى رأسها زيادة معدلات الإنتاج، ونجاح شركة السرير في تحقيق أكثر من خمسة سنوات دون حوادث مهدرة للوقت في كافة مواقعها.

مناقشة خطط التطوير للعام الحالي 2025

وأوضح البيان أنه جرى مناقشة خطط ومشاريع 2025 والميزانية المطلوبة، واستعرض المجلس نشاطات العام الماضي، التي كان أبرزها مباشرة الزويتينة عملياتها فعلياً في القطعتين (103 و74/29) بحوض غدامس، وشروع شركة نفوسة بضخ النفط عبر خط شحن من حقل شمال الحمادة إلى خط حقل الفيل الواصل إلى مجمع مليته، فيما تجاوز إنتاج السرير المستهدف اليومي بوصوله 60 ألف برميل.

وخلال اجتماعات سابقة للجمعية العمومية، شدد سليمان على ضرورة التسريع في تنفيذ مشاريع الصيانة وزيادة السعات التخزينية، لكل من شركتي البريقة والزاوية النفطية. من أجل توفير مخزون كاف من المحروقات، وأشاد المجلس بمستوى أداء مستخدميها ومستخدمي المركز النوعي بالزاوية، موصياً بتعزيز بيئة العمل الآمنة وتوطين التدريب.

وناقش الاجتماع الخطط المستهدفة لشركتي البريقة والزاوية، والمركز النوعي بالزاوية للعام 2025، والميزانيات اللازمة لتنفيذها.