الطرابلسي يدعو إيطاليا لدعم جهود ترحيل المهاجرين لبلدانهم

أخبار ليبيا 24

دعا عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إيطاليا بتقديم كافة الدعم للسلطات الليبية، للتصدي للهجرة غير النظامية وتقديم العون في عمليات الترحيل الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم.

أزمة الهجرة غير النظامية وتظافر الجهود الدولية

جاء ذلك خلال لقاء الطرابلسي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الداخلية في طرابلس. وذلك بحضور مدير مكتب الوزير ومستشاره.

وبحسب بيان الداخلية بحث اللقاء آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا، مع التركيز على ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على البلدين.

وتابع البيان، ناقش الجانبان سبل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ودعم جهود وزارة الداخلية الليبية في مكافحة هذه الظاهرة.

من جانبه أكد الطرابلسي على أهمية دعم الأجهزة الأمنية الليبية وتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير الشرعية، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المساعي وإنجاح هذا البرنامج.

استراتيجية وطنية لمعالجة ملف الهجرة

وفي مطلع الشهر الجاري فبراير، ناقشت لجنة فنية بوزارة الداخلية الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة وأمن الحدود متضمنة 4 بنود، من بينها نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وخفض أعداد المهاجرين غير النظاميين.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير المنافذ والقواطع الحدودية بما يتماشى مع إدارة الحدود المتكاملة وفق المعايير الدولية، وتنظيم العمالة الوافدة وفق التشريعات النافذة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وضعت هذه البنود خلال اجتماع ضم كل من اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود بوزارة الداخلية برئاسة رئيس جهاز حرس الحدود اللواء محمد المرحاني، وبحضور ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة والحدود.