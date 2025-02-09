السايح يتابع استعدادات انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية

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عقد عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية صباح اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بمقر المفوضية في طرابلس، ضمّ مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية إلى جانب فريق الدعم الدولي. لمتابعة تطورات العملية الانتخابية الجارية حاليًا.

الاستعداد لانتخابات المجموعة الثانية

وتابع السايح مع المجتمعون مرحلة قبول طلبات الترشح التي تجري الآن، إضافة إلى مناقشة التحضيرات للمراحل المقبلة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، وفقا لبيان المفوضية.

أكد السايح على أهمية التركيز على عملية تسجيل المترشحين والتحديات التي رافقتها. وشدد على معالجة أي عقبات قد تؤثر على سلاسة العملية، لضمان جاهزية المفوضية لاستكمال باقي مراحل العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الجهود القائمة من قبل الإدارات الفنية لضمان نجاح المراحل القادمة، بما في ذلك فتح سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب. وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الإدارات والأقسام لضمان تكامل العمليات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بحسب البيان.

وأشار البيان “يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها المفوضية في إطار استعداداتها لانتخابات المجالس البلدية، التي انطلقت أولى مراحلها في 19 يناير 2025. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق والجاهزية الفنية للمفوضية، مع التزامها الكامل بضمان حقوق الناخبين والمترشحين في عملية ديمقراطية شفافة”.

63 دائرة انتخابية على مستوى البلاد

وفتحت المفوضية باب الترشح في 19 أبريل الجاري، وستستمر في استقبال الطلبات حتى 13 من الشهر الجاري فبراير.

وتضم القائمة 63 دائرة انتخابية، بينها 13 في المنطقة الشرقية، وهي: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، أجخرة، أوجلة، جالو، الكفرة، جردس العبيد، والمرج.

إلى جانب تسع دوائر في المنطقة الجنوبية، وهي: سبها، أوباري، الغريفة، الشرقية، القطرون، غات، براك الشاطئ، القرضة الشاطئ، وأدري الشاطئ.

و42 دائرة في المنطقة الغربية، وهي: الزاوية المركز، الزاوية الشمال، الزاوية الجنوب، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، صبراتة، صرمان، بئر الغنم، الأصابعة، ككلة، يفرن، ظاهر جبل، جادو، نالوت، باطن الجبل، طبقة وعين الأزاهرة، زليتن، مسلاتة، الجديدة، العجيلات، الجميل، المنشية، رقدالين، وادي زمزم، الجفرة، خليج السدرة، سرت، قصر الأخيار، القره بوللي، سوق الجمعة، عين زارة، أبوسليم، طرابلس المركز، حي الأندلس، جنزور، الصياد والحشان، العزيزية، سواني بني آدم، الماية، المعمورة، والزهراء.