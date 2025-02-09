الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار

أخبار ليبيا 24

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال

تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأحد 9 فبراير 2025م، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في ليبيا:

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المنطقة الممتدة من الخمس حتى مصراتة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على اغلب المناطق.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (14- 19)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم خاصة على المنطقة الممتدة من المرج حتى أمساعد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على ساحل الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(12- 18)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح : شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 22)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18– 21)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي نهاية الأسبوع (من يوم الخميس) مما قد يسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن.