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سيدي السائح.. حملة تفتيشية علي المصحات

مفتشو مكتب جنوب طرابلس يقررون غلق مصحة في سيدي السائح

المصحة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن إغلاق مصحة بمنطقة سيدي السائح.

حملة تفتيشية علي المصحات بمنطقة سيدي السائح

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بناءا علي تعليمات مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتكثيف الجولات التفتيشية، قام مفتشو مكتب جنوب طرابلس بجولة تفتيشية علي المصحات بمنطقة سيدي السائح.

إغلاق مصحة وإحالتها إلى الجهات الضبطية

وبحسب المركز، فقد تم قفل مصحة وإحيلت إلى الجهات الضبطية لعدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة.

إتلاف مواد غذائية ولحوم في وادي الشاطئ

وفي وقت سابق، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن إتلاف ماتم ضبطه من مواد غذائية ومواد التنظيف ولحوم تتمثل في أكياس مفروم من خلال عمل الدوريات التفتيشية التي قام بها مكتب وادي الشاطي رفقة جهاز الحرس البلدي خلال الأيام الماضية علي الأنشطة التجارية.

إعدام المضبوطات

وتم تحرير محضر بالإعدام بخصوص تلك المضبوطات وذلك في المكب المخصص من قبل البلدية.

توخي الحذر ومراجعة تاريخ الصلاحية والمواد المحظورة

وأضاف البيان، أنه تم تنبيه المواطنين توخي الحذر ومراجعة تاريخ الصلاحية والمواد المحظورة التي تضاف إلى بعض الأغذية المتداولة في السوق.