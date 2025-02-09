أكبر الدول العربية امتلاكاً لاحتياطات الذهب في 2025

أخبار ليبيا 24

سجّل الطلب العالمي على الذهب مستوى قياسيًا جديدًا خلال عام 2024، مدفوعًا بطلب المستثمرين والبنوك المركزية، وعلى الرغم من تذبذب أسعار الذهب عالمياً وارتفاعه بشكل ملحوظ، تسعى الدول لزيادة احتياطها منه على اعتباره مصدر أمان عالي للاقتصادات.

ارتفاع سوق الذهب العالمي

وبلغ الطلب على الذهب شاملًا سوق التداول خارج البورصة، قرابة 4.97 ألف طن خلال العام الماضي، بزيادة 0.6% عن مستواه البالغ 4.94 طن خلال عام 2023.

وارتفع الطلب مع استثناء سوق التداول خارج البورصة بنسبة 1%، ليصل إلى 4.55 ألف طن خلال العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي المعروض العالمي من الذهب بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.97 ألف طنًا في عام 2024، مع زيادة الإمدادات من الذهب المعاد تدويره، بحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي.

أكبر الدول العربية امتلاكاً لاحتياطيات الذهب

وحول أكبر الدول العربية امتلاكاً لاحتياطيات الذهب، تصدّرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية في احتياطيات الذهب بنحو 323.1 طن، بينما جاء ترتبيها العالمي في المركز الـ18 عالميًا.

وجاء لبنان في المركز الثاني عربيًا والعشرين عالميًا باحتياطيات تصل إلى 286.8 طن، بحسب أحدث تقرير سنوي صادر عن مجلس الذهب العالمي.

في حين جاءت الجزائر في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول العربية في احتياطيات الذهب (173.6 طن)، بينما جاء ترتيبها في المركز الـ27 عالميًا.

وحلّ العراق في المركز الرابع عربيًا بحجم احتياطيات بلغت 162.7 طن، بينما كان ترتيبه الـ27 على المستوى العالمي حتى ديسمبر الماضي.

وجاءت ليبيا في المركز الخامس عربيًا والـ 30 عالميًا، باحتياطات تصل إلى 146.7 طن، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وحلّت مصر في المركز السادس عربيًا مع وصول احتياطياتها إلى 126.9 طن، في حين جاءت قطر في المركز السابع باحتياطيات تصل إلى 110.8 طن، بينما جاء ترتيبهما العالمي في المركزين الـ33 و الـ 38 على التوالي.

وجاءت الكويت في الترتيب الثامن على القائمة العربية باحتياطي يقدر بـ 79.0 طن، وتليها الإمارات في المرتبة التاسعة باحتياطي بلغ 74.3 طن، أما في آخر القائمة العربية جاءت الأردن باحتياطي يقدر بـ 72.9 طن.