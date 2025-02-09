أبوزريبة يناقش مع مدير أمن سرت الخطة الأمنية لشهر رمضان

أخبار ليبيا 24

اجتمع اللواء “عصام أبوزريبة“،وزير الداخلية بالحكومة الليبية مع اللواء “إدريس محمد السعيطي” مدير أمن سرت، لمناقشة الخطة الأمنية للمديرية خلال شهر رمضان.

تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والعسكرية

كما تطرق الاجتماع لمناقشة آلية تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة المواطنين في هذا الشهر المبارك، حيث شملت المناقشات تدابير لتأمين المساجد والأسواق والفعاليات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة.

تشكيل غرفة أمنية بمديرية أمن سرت

وجرى الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية تضم جميع مكونات المديرية لضمان تنفيذ الإجراءات الأمنية بكفاءة، مع التركيز على تأمين المشاريع والشوارع خاصة مع النهضة العمرانية التي تشهدها المدينة، بما يضمن سير العمل وحماية ممتلكات الدولة الليبية، وفقا لبيان الوزارة.

من جانبه أكد “أبوزريبة” على أهمية الخطة الأمنية لشهر رمضان، مشددًا على ضرورة تنفيذها بفعالية. وأوضح أن الهدف منها هو توفير بيئة آمنة خلال الشهر المبارك، وشدد على التزام الوزارة بتقديم كافة أنواع الدعم لمديريات الأمن لتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار.

متابعة الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية

وفي وقت سابق اجتمع “أبوزريبة”، مع اللواء “عبد السلام أحمد الشريف”، رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، بحضور مدير مكتبه، اللواء “عز الدين السباني”، وتناول الاجتماع سبل تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل الأمني في المنطقة الجنوبية، وضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتزويدهم بالمعدات والآليات الضرورية، بالإضافة إلى دعم معهد تدريب الشرطة في الجنوب لرفع كفاءة العناصر الشرطية، كما تم بحث سبل تطوير المنافذ البرية والجوية في المنطقة، بحسب البيان.

وأكد “أبوزريبة” على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لكافة المكونات الأمنية والخدمية في الجنوب. وشدد على أهمية التنسيق والتواصل بينها لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق أهداف الوزارة في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضبط المهربين والمطلوبين، وتأمين الحدود لحماية الدولة الليبية، وفقا للبيان.