تعزيز التعاون حول القضايا الاجتماعية بين ليبيا وتونس

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أعربت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عن رغبتها في تعزيز التعاون مع تونس في المجالات الاجتماعية.

قضايا اجتماعية مشتركة بين البلدين الشقيقين

جاء ذلك خلال اجتماع الكيلاني بصفتها أيضا رئيسة المنظمة العربية للأسرة والتنمية الاجتماعية، مع وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن التونسية، أسماء الجابري، بمقر الوزارة في تونس.

وأوضحت الكيلاني أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعاون مع تونس، خاصة في مجالات الطفولة، وبرامج التدريب ورفع الكفاءات، ودعم الأسر المنتجة، وفقا لبيان الوزارة.

كما أكدت الكيلاني على أهمية التعاون في تعزيز حقوق الأسرة والطفولة وتنفيذ برامج اجتماعية مبتكرة، مستعرضة دور المنظمة العربية للأسرة والتنمية الاجتماعية في دعم هذه القضايا على مستوى الدول العربية.

وخلال الاجتماع، رحبت الوزيرة التونسية بهذا التعاون، وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاجتماعية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برامج تعاون واضحة، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتعزيز التعاون المستقبلي.

هذا وقد زارت الكيلاني المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل ودار “أم الخير” لرعاية المسنين، حيث اطلعت على التجربة التونسية في هذين المجالين، لتبادل الخبرات.

استعراض خطط دعم برامج الطفولة لعام 2025

وعلى المستوى المحلي، ناقشت الكيلاني الإجراءات الإدارية والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بقطاع الطفولة في ليبيا. خلال اجتماع الأمانة العامة للجنة العليا للطفولة لعام 2025.

ووفقا لبيان الوزارة استعرضت الكيلاني التقرير الوطني للطفولة، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الطفولة في ليبيا، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجية الوطنية للطفولة في صورتها النهائية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والبيئة الاجتماعية.

وأكدت من جانبها، على أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة وتحقيق الأهداف المرجوة، مشددة على أن الاهتمام بالطفولة يشكل حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل للبلاد.

وتعد اللجنة العليا للطفولة الجهة الوطنية المسؤولة عن رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة في ليبيا، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل، ودعم الأسرة، ومراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بالطفولة، كما تعمل على تنسيق جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في هذا المجال.