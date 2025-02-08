تطوير مهارات الكوادر الرقابية بالتعاون مع الرقابة الإدارية المصرية

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عقد “عبد الله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، لقاء مع اللواء “خالد عبد الرحمن” مساعد رئيس الهيئة للشؤون الأكاديمية التعاون الدولي ومدير الأكاديمية “محمد سلامة” ؛ وذلك لتفقّد مجريات سير الدورات التدريبية المقامة والمقرر إقامتها خلال الفترة القادمة.

تطوير الكوادر الرقابية في مجال التحقيق الإداري

ووفقا لبيان الهيئة، تابع “قادربوه” الاستعدادات للحفل الختامي للدورة التدريبية المتميزة المنظّمة لموظفي الهيئة في مجال “إجراءات ومهارات التحقيق الإداري”، والتي أُقيمت بمقر الأكاديمية التي تحتضن مسيرة التنمية والشفافية.

وأوضح البيان أن الدورة نتاج “ثمرة تعاونٍ استراتيجي بين الهيئة والأكاديمية؛ سعياً لترسيخ ثقافة النزاهة وبناء كوادر مُؤهَّلة قادرة على مواجهة التحديات الإدارية بكل كفاءة واحترافية، وتعزيزاً لرؤية الهيئة في محاربة الفساد ورفع مستوى الأداء الحكومي”.

وأكد “قادربوه” أنه انطلاقاً من إيمان رئاسة الهيئة بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبلٍ إداري واعد خالٍ من الشوائب؛ على الالتزام الراسخ بتطوير مهارات العاملين بالهيئة، وتمكينهم بأحدث أدوات التحقيق الإداري، بما يُحقِّق العدالة التنظيمية ويُعزِّز منظومة النزاهة، مشيداً بالجهود المُبتكرة المبذولة من الأكاديميات الوطنية لصناعة جيلٍ من الكوادر القادرة على قيادة مسيرة الرقابة بكل اقتدار.

وأعرب “قادربوه” عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأكاديمية، وما تقوم به من دور بارز في تقديم الخدمات العلمية والتدريبية والمعرفية، لتطوير قدرات وخبرات القائمين على مكافحة الفساد وفقاً لخطط وبرامج سنوية، ومواكبتها للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.

اتفاقية تعاون مع الرقابة الإدارية المصرية

وبدء “قادربوه” زيارته إلى مصر بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية “عمرو عادل” بهدف توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات المُتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة، تستهدف تأهيل ما يزيد عن ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة.