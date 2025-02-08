ترتيبات لزيارة وزير التجارة التركي لطرابلس

أخبار ليبيا 24

التقى محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوقين بيجيتش، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار العلاقات والشراكة طويلة المدى.

تعزيز الشراكة الاقتصادية التجارية بين البلدين

وأوضح بيان الوزارة، ناقش الطرفان الترتيبات اللازمة لزيارة وزير التجارة التركي برفقة وفد من رجال الأعمال خلال شهر فبراير الجاري إذ تهدف هذه الزيارة إلى بحث سُبل دعم و تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما تناول اللقاء وضع آلية عودة الشركات التركية الكبرى واستئناف عملها في ليبيا .

أكد الحويج عن رغبة حكومة الوحدة منتهية الولاية، لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهورية تركيا، مؤكداً على استعداد الوزارة تقديم التسهيلات الممكنة وفق قانون الاستثمار الليبي، للشركات وأصحاب الأعمال الراغبين في دخول السوق الليبي .

من أكد السفير التركي عن “رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل بالاتفاقيات المبرمة في مختلف المجالات، موكداً على أن اللقاء يعكس التزام الجانبين بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لعودة الشركات التركية الكبرى، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وأن ليبيا وتركيا تتجهان نحو شراكة اقتصادية أقوى، تستند إلى التعاون والاستثمار المشترك “.

جذب المستمرون العرب لليبيا

وفي سياق آخر منفصل، التقى الحويج خلال اليومين الماضيين مع السفير محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية بمقر الوزارة، لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وطرح الفرص الاستثمارية بين الدول العربية، كما تم مناقشة عقد مؤتمر لإعادة الإعمار تستضيفه ليبيا يوضح استراتيجية كاملة لجذب المستثمرين والاستفادة من قانون الاستثمار الليبي .

جرى الاتفاق على إقامة معارض متخصصة لجذب رجال الأعمال والشركات والمصانع والمستثمرين والمؤسسات، ذات الصلة للتعريف بالمنتجات والصناعات الليبية، والمساهمة في دعم الصادرات الليبية وفتح أسواق جديدة لها عربياً ودولياً واقليمياً.