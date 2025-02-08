بروتوكول تعاون في المجالات البحرية مع المغرب

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري والزراعة المائية، مع نظيرتها المغربية.

تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المغربية

جرى توقيع البروتوكول بين عادل سلطان وزير الثروة البحرية، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري المغربية الدكتورة زكيه الدريوش، وذلك في مدينة أكادير المغربية على هامش المعرض الدولي للتقنيات في مجال الصيد البحري (أليوتيس).

وأوضح بيان الوزارة أن الاتفاق “يعكس إرادة البلدين في تعميق التعاون في مجالات التبادل المعرفي والخبرات، من خلال التركيز على التكوين والتدريب المتخصص و البحوث والدراسات العلمية المتقدمة التي تعزز القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في القطاع البحري”.

وأشار البيان إلى مجالات التعاون التي شملها البروتوكول من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، التكوين والتدريب الفني المتقدم إلى البحوث والدراسات الميدانية في مجالات الصيد البحري والزراعة المائية.

من جانبه أكد سلطان في تصريح صحفي على هامش مراسم التوقيع “على الأهمية البالغة لهذا التعاون الذي سيعزز من قدرات ليبيا في تنمية قطاعها البحري وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول سيُفعل قريبًا عبر تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على التنفيذ والمتابعة الدقيقة بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة”.

واعتبرت وزارة الثروة البحرية التعاون مع المغرب سيمثل نقطة انطلاق جديدة نحو شراكة حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع البحري.

المشاركة في معرض أليتوس

هذا وقد شارك سلطان والوفد المرافق له في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض “أليوتيس” لتقنيات الصيد البحري، تحت شعار (البحث والابتكار في سبيل صيد بحري مستدام).

وجرى افتتاح المعرض بمدينة أغادير يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

وأكد البيان أن مشاركة ليبيا بالمعرض، تعمل على ترسيخ التعاون مع المملكة المغربية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يخدم المصالح الحيوية للبلدين ويواكب التحولات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.