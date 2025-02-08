برلمان شباب ليبيا يرفض تهجير سكان غزة قسريًا

برلمان شباب ليبيا: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

رفض قاطع لمحاولات فرض واقع جديد على غزة

دعوة للمجتمع الدولي لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي

تأكيد دعم القضية الفلسطينية ورفض المساس بسيادة الدول العربية

التهجير.. سلاح الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

لطالما كانت سياسة التهجير القسري إحدى الأدوات الاستراتيجية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي في مساعيه الرامية إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين. ومنذ نكبة عام 1948، استخدمت إسرائيل أساليب متعددة من التهجير الممنهج، تارة عبر القتل والتدمير، وتارة أخرى عبر فرض ظروف معيشية قاهرة تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة وطنهم قسرًا. واليوم، نشهد محاولة جديدة تستهدف سكان قطاع غزة، في سيناريو يعيد إلى الأذهان فصولًا مأساوية من التاريخ الفلسطيني.

برلمان شباب ليبيا، وهو كيان يعبر عن رؤية الجيل الشاب في البلاد، كان واضحًا في موقفه الرافض لهذه المخططات، مشددًا على أن التهجير القسري لا يعد مجرد انتهاك صارخ للقانون الدولي، بل هو جريمة ضد الإنسانية تتطلب موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا للتصدي لها بكل الوسائل الممكنة.

برلمان شباب ليبيا يرفض تهجير سكان غزة، محذرًا من تغيير ديموغرافي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ويدعو لتحرك عربي ودولي لحماية حقوق الفلسطينيين.

رفض قاطع لأي تغيير ديموغرافي في فلسطين

التغيير الديموغرافي الذي تحاول إسرائيل فرضه في فلسطين، عبر دفع الفلسطينيين للهجرة إلى الدول المجاورة كالأردن ومصر، يمثل تهديدًا جوهريًا لهوية الأرض الفلسطينية واستمرارية النضال الوطني الفلسطيني. التهجير لا يُمثل فقط جريمة إنسانية، بل هو محاولة مدروسة لإلغاء حق العودة وسلب الفلسطينيين هويتهم الوطنية، مما يفتح المجال أمام الاحتلال لفرض رؤيته الأحادية على أرض فلسطين.

برلمان شباب ليبيا لم يكتفِ بإعلان موقفه الرافض لهذا المخطط، بل وجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على وقف هذه الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

الدعم العربي ضرورة لا خيار

لطالما شكلت القضية الفلسطينية محورًا أساسيًا في وجدان الأمة العربية، لكن التحديات السياسية والأوضاع الإقليمية المعقدة جعلت الموقف العربي أكثر ضعفًا وتراجعًا في مواجهة الاحتلال. اليوم، تأتي أصوات الشعوب الحرة، ممثلة في برلماناتها ومنظماتها الشبابية، لتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العربي والدولي.

إن موقف برلمان شباب ليبيا يوجه رسالة قوية لكل من يحاول التلاعب بمصير الفلسطينيين، مفادها أن الشعوب العربية لن تقبل بأي تسويات تتجاوز الحقوق التاريخية للفلسطينيين أو تمس سيادة الدول العربية الشقيقة.

المجتمع الدولي في اختبار جديد

على مدار عقود، فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الفلسطينيين، بل وقف متفرجًا أمام سياسات القتل والتهجير والاستيطان. اليوم، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام اختبار جديد: إما أن يتحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين من التهجير القسري، أو يواصل انحيازه المعتاد لإسرائيل.

إن صمت القوى العالمية، وتخاذل المنظمات الأممية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، يمثل تواطؤًا واضحًا لا يمكن قبوله. وإذا كان العالم يدّعي التزامه بمبادئ حقوق الإنسان، فإن أول اختبار لهذا الالتزام هو الدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم.

القضية الفلسطينية.. عنوان النضال العربي

في ختام بيانه، جدد برلمان شباب ليبيا التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن أي محاولات لتهميشها أو تصفيتها لن تمر مرور الكرام. كما شدد على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر جرأة من قبل الدول العربية والإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

إن هذا الموقف الذي تبناه برلمان شباب ليبيا ليس مجرد بيان سياسي، بل هو انعكاس حقيقي لنبض الشارع العربي، الذي يرى في فلسطين رمزًا للنضال والحرية. ومن هنا، فإن القضية الفلسطينية لن تكون مجرد ملف دبلوماسي عابر، بل ستظل معركة وجودية لن تتوقف حتى تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.