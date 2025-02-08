الأرصاد: فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24

طقس بارد وتكاثر السحب من حين إلى آخر، اليوم السبت، على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الفرصة جيدة يوم الإثنين على غالبية مناطق الشمال الغربي، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

حالة السماء تتكاثر بها السحب من حين إلى آخر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة غدًا على مصراتة وسرت، مع فرصة سقوط أمطار جيدة يوم الإثنين على غالبية المناطق. أما حركة الرياح فهي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، خاصة على مصراتة وسرت، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول تدريجيًا مساء اليوم الى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 11 و17 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر وطبرق. بينما حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتصل إلى 20 درجة على مناطق الخليج.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا اليوم على غدامس. أما حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانًا، في حين حركة الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.