افتتاح بيت المجاهد سليمان الباروني في كابو بعد صيانته

أخبار ليبيا 24

افتتحت مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة منتهية الولاية ، بيت المجاهد الشيخ سليمان الباروني، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

إرث ثقافي عظيم يحتفى به

وأعربت توغي في بيان صادر عن الوزارة، عن سعادتها بافتتاح بيت الشيخ المجاهد سليمان الباروني، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، مؤكدة أن إعادة الترميم دليل على اهتمام أهل المدينة بإرثهم الثقافي.

كما أشارت إلى أن الشاعر المجاهد سليمان الباروني، تم ترشيحه من قبل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ليكون أحد الرموز الثقافية المحتفى بها من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو).

شهدت مراسم الافتتاح عروض فنية وتراثية، قدمها تلاميذ وطلاب المؤسسات التعليمية، وفرقة الفنون الشعبية، إلى جانب عرض مجموعة من الأعمال وتحضير الوجبات والأكلات الشعبية والتي تدخل ضمن الموروث الثقافي في مدينة كاباو.

وزارت توغي والوفد المرافق لها المدينة القديمة و قصر كاباو، ومكتبة الحاج سعيد الباروني، ومعصرة الزيتون التاريخية والمسرح المفتوح، للاطلاع على المراكز الثقافية في المدينة.

حوكمة الثقافة

وعلى جانب لأخر منفصل، وفي إطار شراكة الوزارة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أُقيمت ورشة عمل علمية حول سياسات وحوكمة الثقافة.

وفي ختام التدريب، أوضحت توغي “أن غياب سياسات ثقافية واضحة في السابق أدى إلى تشتت الجهود وإضعاف فرص الاستثمار في القطاع الثقافي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تطوير سياسات ثقافية فعالة، تعزز دور الثقافة كرافد أساسي للتنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، من خلال حوكمة العمل الثقافي وتحفيز الإنتاج الإبداعي، وتوفير بيئة تدعم المبدعين وتواكب التحولات الرقمية”.

كما أثنت على “الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي (2023 – 2030)، التي تنسجم مع توجهات الوزارة في توظيف التكنولوجيا، لنشر الثقافة الليبية وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي”.

وأشارت إلى أن “تنفيذ هذه السياسات سيساعد في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتوفر بيئة ملائمة للإبداع والإبتكار الثقافي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة”.

و حول الورشة التدريبية، قدم الخبير الدولي الموريتاني في مجال السياسات الثقافية الدكتور أحمدو حبيبي، دراسة تضمنت العديد من المفاهيم أبرزها بعنوان السياسات الثقافية ومكوناتها وآلية ومناهج صياغة وإعداد السياسات الثقافية وطنياً.

حضر الورشة علي شلاك أمين عام ديوان مجلس الوزراء، ونوري العبار مدير عام المركز الوطني لدعم القرار، ورامي كعال مستشار وزارة الخارجية ، ومديري المؤسسات الثقافية المتخصصة. وبحسب البيان، تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المختصين في صياغة السياسات الثقافية المحلية والقطاعية، إلى جانب آليات تنفيذها وتقييمها، واستعراض نماذج ناجحة في هذا المجال، بما يرسّخ أسس الحوكمة الثقافية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الثقافي.