إصلاح العطل الفني في مجمع مليتة للغاز

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عودة العمل بشكل طبيعي في مجمع مليتة للغاز، عند الساعة 11:48 قبل منتصف الليل يوم الأمس، بعد الانتهاء من إصلاح العطل الفني المفاجئ وإعادة العمل إلى المجمع بالكامل.

خلل فني جرت السيطرة عليه

وعبر بيانها أكدت المؤسسة “أن الإمدادات عادت تدريجياً، وأن معدل تدفق الغاز وصل إلى أكثر من 540 مليون قدم مكعب في اليوم، وأن العمل مستمر لتشغيل كافة الوحدات للعودة إلى الضخ بشكل طبيعي”.

وأكد البيان أن مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، يتابع مستجدات الأوضاع في المجمع منذ اللحظات الأولى لحدوث هذا العطل، ويؤكد أنه لم يحدث أي إرباك يذكر بالشبكة أو طرح أحمال نتيجة هذا العطل الفني الطارئ.

تأخر صرف الميزانية التشغيلية للشركات وراء الأعطال

وفي مساء يوم الجمعة حدث عطل فني في وحدات توليد الكهرباء في مجمع مليتة للغاز، مما أدى إلى توقف تام للمجمع عن العمل، وتوقف الإنتاج بحقل السلام الغازي.

وأرجعت المؤسسة هذا العطل إلى تأخر وصول قطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية، نتيجة عدم صرف الميزانية اللازمة، حسبما جاء في بيان عنها.

وأوضح البيان أن العطل الذي أصاب وحدات توليد الطاقة الكهربائية في المجمع نتج عنه حالة إظلام كامل في كل مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز بالمجمع.

وأرجع البيان أسباب العطل الفني، لقلة التمويل المالي لشركات المؤسسة من أجل إجراء عمليات صيانة “العطل كان نتيجة تأخر إجراء عمليات الصيانة الدورية، وتأخر وصول قطع الغيار، بسبب عدم صرف الميزانية اللازمة لهذه الأعمال التي لا يمكن ضمان استمرار الإنتاج إلا بها، وإلى الظروف الصعبة التي تواجه قطاع النفط في إدارة المواقع النفطية والغازية في قلة الموارد المالية اللازمة لاستقرار العمليات”.

وفي وقتٍ سابق أكد سليمان، أن حكومة الوحدة منتهية الولاية، قدمت وعوداً تفيد بالعمل على الإسراع في تسييل ميزانياتها في الوقت القريب.