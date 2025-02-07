21 ألف مريض سرطان في ليبيا.. هل تكفي الحلول المطروحة

أول مركز زراعة نخاع للأطفال في ليبيا لمواجهة الأزمة

توفير أدوية السرطان الأصلية وضمان مخزون لستة أشهر

وحدة إشعاعية جديدة في سبها.. توسيع الخدمات العلاجية

منظومة إلكترونية لتسجيل المرضى وضمان وصول العلاج

وسط واقع صحي متأزم، يكشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا، حيدر السايح، عن رقم صادم: تسجيل 21 ألف مريض سرطان حتى الآن. رقمٌ يثير المخاوف، لكنه أيضًا يعكس حجم المعاناة التي يواجهها آلاف المرضى في ظل نظام صحي مثقل بالأعباء، ونقص في العلاجات المتاحة، وتأخر طويل في إنشاء بنية تحتية متخصصة قادرة على مواجهة هذا التحدي.

واقع السرطان في ليبيا.. أرقام تدق ناقوس الخطر

تزايد أعداد مرضى السرطان في ليبيا ليس بالأمر الجديد، لكن تسجيل 21 ألف حالة بشكل رسمي يشير إلى تفاقم الأزمة. وعلى الرغم من محاولات الجهات المعنية التصدي لهذا الارتفاع من خلال خطط حكومية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما في ظل انعدام مراكز متخصصة قادرة على استيعاب هذا العدد المتزايد.

ليبيا تسجل 21 ألف مريض سرطان، وحيدر السايح يعلن عن خطط لعلاجهم محليًا عبر مركز زراعة نخاع، أدوية أصلية، وحدة إشعاعية جديدة، ومنظومة إلكترونية متطورة.

مشاكل تواجه مرضى السرطان في ليبيا:

النقص الحاد في الأدوية ، خصوصًا العلاجات الكيميائية والإشعاعية.

، خصوصًا العلاجات الكيميائية والإشعاعية. عدم توفر مراكز متخصصة لإجراء عمليات دقيقة مثل زراعة النخاع.

لإجراء عمليات دقيقة مثل زراعة النخاع. الاعتماد على العلاج في الخارج ، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على الدولة والمرضى.

، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على الدولة والمرضى. البيروقراطية والتأخير الإداري في توفير الأدوية وتوزيعها على المرضى.

أول مركز لزراعة النخاع للأطفال.. خطوة نحو العلاج المحلي

أعلن حيدر السايح عن بدء تجهيز أول مركز لزراعة النخاع للأطفال في ليبيا، وهو تطور مهم في مجال علاج السرطان محليًا. هذه الخطوة، إن كُتب لها النجاح، ستقلل من الاعتماد على العلاج بالخارج، مما يعني تقليل التكلفة على الدولة والمرضى.

لماذا يُعد هذا المركز خطوة محورية؟

سيخفف الضغط المالي على العائلات التي تضطر للسفر للخارج.

سيتيح للمرضى فرصة العلاج داخل بيئة مألوفة دون عناء السفر.

سيسهم في تطوير الكوادر الطبية المحلية من خلال التدريب والتأهيل.

الأدوية.. أزمة مزمنة ومحاولات للحل

في ظل تزايد أعداد المرضى، تبرز أزمة نقص أدوية السرطان كواحدة من أخطر العقبات التي تهدد حياة آلاف المرضى. وفي هذا السياق، كشف السايح عن تعاقد الهيئة مع شركات منتجة للأدوية الأصلية بهدف إنهاء أزمة نقص العلاج.

وأكد أن الأدوية ستتوفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع وصول شحنات جديدة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين. لكن السؤال المطروح: هل تكفي هذه التعاقدات لحل الأزمة بشكل جذري؟

التحديات التي تواجه ملف الأدوية:

تأخر وصول الشحنات بسبب التعقيدات الإدارية.

انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق وغياب الرقابة الصارمة.

ارتفاع تكلفة العلاجات الحديثة التي يصعب استيرادها بسهولة.

وحدة إشعاعية جديدة في سبها.. تعزيز للخدمات العلاجية

في خطوة أخرى نحو تعزيز قدرات القطاع الصحي، أعلن السايح عن إنشاء وحدة إشعاعية جديدة في سبها، ما يعني توسيع رقعة الخدمات العلاجية لتشمل مناطق الجنوب التي تعاني من نقص حاد في المرافق الصحية المتخصصة.

أهمية الوحدة الإشعاعية الجديدة:

تخفيف الضغط عن المستشفيات في طرابلس وبنغازي.

تقليل الحاجة إلى نقل المرضى لمسافات طويلة من أجل تلقي العلاج.

دعم جهود اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية.

المنظومة الإلكترونية.. تنظيم الملف الصحي لمرضى الأورام

كجزء من رؤية متكاملة لتحسين إدارة الخدمات العلاجية، أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان منظومة إلكترونية لتسجيل المرضى. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على الأدوية والخدمات الصحية بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

فوائد هذه المنظومة:

ضمان توزيع الأدوية بشكل عادل ومنظم.

توثيق بيانات المرضى بشكل دقيق لتسهيل متابعة حالاتهم.

ربط جميع مراكز علاج الأورام في ليبيا ضمن نظام موحد.

بين الأمل والتحديات.. إلى أين يتجه ملف السرطان في ليبيا؟

على الرغم من هذه الجهود، لا تزال الأسئلة الكبرى تطرح نفسها: هل تكفي هذه الخطوات لمعالجة أزمة الأورام في ليبيا؟ هل سيتم تنفيذ المشاريع المعلنة بالفعل أم ستظل مجرد وعود على الورق؟

يبقى ملف السرطان في ليبيا تحديًا وطنيًا يتطلب إرادة سياسية قوية، ورؤية استراتيجية واضحة، وشفافية في إدارة الموارد الصحية لضمان حصول كل مريض على حقه في العلاج. ومع تسجيل 21 ألف حالة سرطان، فإن أي تأخير في الحلول لن يكون مجرد عقبة بيروقراطية، بل قضية حياة أو موت لآلاف الليبيين.