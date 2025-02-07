مجزرة صامتة في إجخرة.. مقبرة المهربين تكشف مأساة المهاجرين

بعملية أمنية نوعية.. اكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة مهربين

مديرية أمن الواحات تعلن حالة الطوارئ وتحاصر الجريمة

بحضور النيابة العامة.. الهلال الأحمر ينتشل الجثث

تحقيقات موسعة ودوريات حراسة لكشف تفاصيل الجريمة النكراء

مجزرة صامتة: انتشال 19 جثة بمزرعة تهريب البشر

وسط ظلام الصحراء الليبية القاحلة، حيث تحكم العصابات طريق الهجرة غير الشرعية، تكشّفت فصول مأساة جديدة أضيفت إلى السجل الأسود للاتجار بالبشر. أعلنت مديرية أمن الواحات، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، عن اكتشاف مقبرة جماعية داخل مزرعة مهجورة بمنطقة إجخرة، تحتوي على 19 جثة لمهاجرين غير شرعيين، في واحدة من أبشع الجرائم المرتبطة بشبكات التهريب في ليبيا.

اكتشاف مرعب في قلب الصحراء

بدأت القصة ببلاغ أمني وصل إلى مديرية أمن الواحات، يشير إلى وجود مقبرة جماعية داخل إحدى المزارع، التي كانت تُستخدم من قبل شبكة تهريب معروفة. لم يكن هذا الادعاء الأول من نوعه، لكن المعلومات الواردة هذه المرة كانت مدعومة بأدلة قوية دفعت الجهات الأمنية إلى إعلان حالة الطوارئ والتحرك العاجل.

المزرعة الأولى التي خضعت للتفتيش لم تُظهر أي دلائل مباشرة، لكن المزرعة الثانية كشفت عن كابوس إنساني حقيقي. خلال عملية المسح الأمني، لاحظ عناصر الأمن وجود علامات حفر حديثة منتشرة في أماكن متفرقة، ما أثار الشكوك حول وجود شيء مريب تحت الرمال المتحركة.

ثلاث مقابر جماعية.. وشهود صامتون تحت الرمال

المأساة لم تتوقف عند قبر واحد. خلال عمليات الحفر، تم العثور أولًا على جثة منفردة، لتتوالى بعد ذلك الاكتشافات الصادمة:

المقبرة الثانية : ضمّت 4 جثث دُفنت بطريقة منظمة تدل على عمل إجرامي ممنهج.

: ضمّت دُفنت بطريقة منظمة تدل على عمل إجرامي ممنهج. المقبرة الثالثة: كشفت عن 14 جثة، مما يعكس حجم الفاجعة والتعامل الوحشي مع هؤلاء الضحايا.

تم استدعاء فرق الهلال الأحمر فورًا، بحضور ممثلي النيابة العامة، لانتشال الجثث التي كانت في حالة تحلل متقدمة، ما يشير إلى مرور فترة طويلة على دفنها، ربما أسابيع أو حتى أشهر.

ليبيا.. الأرض التي تبتلع أحلام المهاجرين

ليست هذه المرة الأولى التي تتحول فيها الأراضي الليبية إلى مدافن جماعية لمهاجرين أفارقة كانوا يحلمون بعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بحثًا عن حياة أفضل. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، لقي أكثر من 3,000 مهاجر حتفهم خلال السنوات الماضية أثناء محاولتهم عبور البحر بقوارب متهالكة، لكن الحقيقة أن عدّاد الموت أكبر من ذلك بكثير، حيث أن آلافًا آخرين يُقتلون قبل أن يصلوا حتى إلى الشواطئ.

شبكات التهريب تستغل الفوضى الأمنية في البلاد، حيث تحوّلت المزارع والاستراحات النائية إلى مراكز احتجاز غير رسمية، يُحشر فيها المهاجرون تحت ظروف غير إنسانية، قبل أن يتم بيعهم لعصابات أخرى أو إجبارهم على العمل القسري، وإن لم يكن لهم نصيب في الرحلة، يُقتلون بدم بارد وتُطمس آثارهم في الصحراء!

التحقيقات مستمرة.. لكن هل سيتحقق العدل؟

مديرية أمن الواحات، التي نفذت العملية بالتعاون مع الكتيبة 152 مشاة ورئاسة أركان القوات البرية، فرضت حراسة مشددة على المزرعة، لضمان عدم التلاعب بالأدلة، فيما تستمر التحقيقات لتحديد هوية الجثث والقبض على المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.

ورغم الجهود الأمنية المبذولة، تظل هناك أسئلة حارقة بلا إجابة:

من يقف وراء هذه الشبكات التي تدير عمليات التهريب بدم بارد؟

لماذا لا يتم تفكيك هذه العصابات بالكامل رغم تكرار مثل هذه الجرائم؟

هل ستتم محاسبة المتورطين، أم ستُضاف هذه الحادثة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي بقيت دون عقاب؟

مأساة بلا نهاية

على بعد أميال من المقبرة الجماعية المكتشفة في إجخرة، هناك قوارب مكتظة تغادر شواطئ ليبيا تحت جنح الظلام، تحمل أرواحًا تطمح في الحياة، لكن كثيرًا منها لن يصل أبدًا. فالبحر يبتلع من ينجو من قبضة المهربين، والسواحل الأوروبية تزداد تحصينًا، فيما تبقى ليبيا نقطة عبور نحو المجهول.. وأحيانًا إلى القبر.