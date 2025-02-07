أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، ضبط 48 مطلوبًا في قضايا جنائية خلال شهر يناير.

ضبط 48 مطلوبًا في قضايا جنائية خلال شهر يناير

وأوضحت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن أعضاء إدارة التحري والاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية، تمكنت من القبض على (48) شخصًا مطلوبًا على ذمة قضايا جنائية خلال شهر يناير.

تنفيذ أوامر القبض الصادرة من النيابات العامة ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي

وأضافت الوزارة، أن هذه القرارات تنفيذًا لأوامر القبض الصادرة من النيابات العامة ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن في مختلف المناطق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة.