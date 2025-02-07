صرف المرتبات المتعثرة للشركة الوطنية للكهرباء

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أكدت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، أنه تم صرف المرتبات المتعثرة للعاملين بالشركة الوطنية للكهرباء القابضة والشركات التابعة لها، بعد معاناة استمرت لعدة سنوات، حيث بلغ تأخير المرتبات في بعض الشركات 15 شهرًا.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود من وزير الكهرباء عوض البدري، الذي تدخل بشكل مباشر لدى رئاسة الحكومة الليبية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، الذي استجاب فورًا ووافق على تسديد هذه المستحقات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء سيمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات العامة والخاصة، مما سيعزز من قدرتها على تحسين أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء عوض البدري أن الوزارة لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، وأنها ستواصل العمل لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد.

كما شدد البدري على أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو تحقيق الاستقرار المالي والإداري في قطاع الكهرباء.

وأضاف، أن الوزارة مستمرة في التواصل مع رئاسة الحكومة لضمان تقديم الدعم اللازم للشركات بما يعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتطوير خدمات الكهرباء والبنية التحتية.

ووجه البدري شكره لرئيس مجلس الوزراء أسامة حماد على تدخله المباشر لحل مشكلة تأخير صرف الرواتب، مؤكدًا أن هذا التدخل جاء في الوقت المناسب لرفع المعاناة عن العاملين الذين تم تهميشهم طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومات المتعاقبة.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للكهرباء القابضة وشركاتها التابعة كانت قد تعرّضت لتراكم مستحقاتها المالية لدى الخزانة العامة، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب الموظفين وتأثير ذلك بشكل مباشر على استقرارهم المعيشي.