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ضبط تاجر مخدرات في البيضاء بكمين محكم

ضبط المتهم متلبسًا وبحوزته ثلاث قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط تاجر مخدرات في البيضاء بكمين محكم.

ضبط تاجر مخدرات في البيضاء بكمين محكم

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – فرع البيضاء، تمكن من القبض على المدعو “ع. ن. ع”، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتورطه في الاتجار بمخدر الحشيش.

إعداد كمين محكم

وأضاف الجهاز، أنه بعد التحري والتأكد من صحة المعلومات، خاصة أنه من ذوي السوابق في هذا المجال، تم إعداد كمين محكم له، أسفر عن ضبطه متلبسًا وبحوزته ثلاث قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.