أخبار محليةالأخبار

بكمين محكم.. ضبط تاجر مخدرات في البيضاء

ضبط تاجر مخدرات في البيضاء بكمين محكم

7 فبراير، 2025 9:05 ص
0 0
جهاز مكافحة المخدرات
جهاز مكافحة المخدرات

أخبار ليبيا 24

  • ضبط تاجر مخدرات في البيضاء بكمين محكم

  • ضبط المتهم متلبسًا وبحوزته ثلاث قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط تاجر مخدرات في البيضاء بكمين محكم.

ضبط تاجر مخدرات في البيضاء بكمين محكم

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – فرع البيضاء، تمكن من القبض على المدعو “ع. ن. ع”، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتورطه في الاتجار بمخدر الحشيش.

إعداد كمين محكم

وأضاف الجهاز، أنه بعد التحري والتأكد من صحة المعلومات، خاصة أنه من ذوي السوابق في هذا المجال، تم إعداد كمين محكم له، أسفر عن ضبطه متلبسًا وبحوزته ثلاث قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏جهاز انمكافالمخدرات والموت رات العقلية زمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البي فرع البيضاء اء مكتبالإع Crafiy 7oE eropang fotlane الكيف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ليييا/ អ. @NPSCA @ANDS.LIBYA @NPSCA2 @NPSCA3 @3NKD7‏'‏‏

الوسوم
7 فبراير، 2025 9:05 ص
0 0

المزيد من الأخبار

اللجنة السداسية.. فرصة توحيد مجلس الدولة أم فخ سياسي

اللجنة السداسية.. فرصة توحيد مجلس الدولة أم فخ سياسي

7 فبراير، 2025 3:26 ص
ليبيا.. هل تعود إلى الاستقرار أم تبقى رهينة الفوضى

ليبيا.. هل تعود إلى الاستقرار أم تبقى رهينة الفوضى

7 فبراير، 2025 3:08 ص
ترامب يُصعّد ويضغط.. أسعار النفط تواجه خسائر أسبوعية

تراجع أسعار النفط عالمياً بعد تصريحات ترامب بزيادة الإنتاج الأمريكي

7 فبراير، 2025 2:45 ص
الذهب

الذهب يتراجع أمام صعود الدولار.. هل يفقد بريقه الآمن

7 فبراير، 2025 2:38 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى