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الوطنية لحقوق الإنسان تُدين اختطاف “بوزقية” في مصراتة

تورط قوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة في الحادث

فتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات الحادثة

تابع قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حادثة اختطاف محمد سليمان بوزقية”، وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أثناء تواجده في مدينة مصراتة في زيارة اجتماعية مساء أمس الخميس 6 فبراير الجاري.

تورط قوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة

وقد تم اختطافه من قبل جهة أمنية في المدينة لم يتم التحقق من هويتها بعد، فيما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال تورط قوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وذلك على خلفية مواقف بوزقية السياسية وعمله في الحكومة الليبية.

“الوطنية لحقوق الإنسان” تُدين اختطاف “بوزقية” في مصراتة

وفي هذا السياق، تُعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذه الواقعة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخروجًا عن القانون، كما تُؤكد أن هذا الحادث يمثل مساسًا بحرية الأفراد وحقهم في التنقل والسفر بحرية وأمان داخل البلاد، بغض النظر عن الصفات الوظيفية أو الانتماءات السياسية.

مسؤولية سلامته وحياته

وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن بوزقية، دون قيد أو شرط، وتحمّل حكومة الوحدة منتهية الولاية، المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته وحياته.

فتح تحقيق شامل

ودعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات الحادثة، وملاحقة المتورطين فيها، ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

عمليات الاعتقال والاحتجاز

وشددت المؤسسة على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى أسس قانونية تتماشى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضرورة أن تلتزم السلطات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية الليبي وضمان حماية حقوق الإنسان.

تهديد حقوق الإنسان والمواطنة في ليبيا

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الممارسات لا تسهم فقط في تقويض سيادة القانون والعدالة، بل تشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والمواطنة في ليبيا.

وذكّرت الحكومة الليبية بضرورة احترام التزاماتها الدستورية والقانونية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التزاماتها بموجب الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.