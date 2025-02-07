“الأغذية العالمي” يناشد المجتمع الدولي إطعام سكان غزة

أخبار ليبيا 24

دعوة للمجتمع الدولي وجميع المانحين المساعدة في إطعام سكان غزة وإعادة إعمار القطاع

دعم مساعدات إنقاذ الحياة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في هذه اللحظة المحورية

طالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، المجتمع الدولي وجميع المانحين المساعدة في إطعام سكان غزة وإعادة إعمار القطاع بعدما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تشن حرب إبادة جماعية بدعم من الولايات المتحدة والقوى الغربية.

دعم مساعدات إنقاذ الحياة

ودعا نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو إثر زيارته القطاع، المجتمع الدولي وجميع المانحين إلى الاستمرار في دعم مساعدات إنقاذ الحياة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في هذه اللحظة المحورية» وفق وكالة «فرانس برس».

حرب إبادة جماعية

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على القطاع منذ سنوات قبل أن تشن حرب إبادة جماعية في السابع من أكتوبر 2023 بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، مخلفة أكبر كارثة وأزمة إنسانية في العصر الحديث تسببت في استشهاد عشرات آلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال.