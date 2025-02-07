الأرصاد: طقس متقلب على المناطق الغربية مصحوب برياح مثيرة للأتربة والرمال

أخبار ليبيا 24

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن يسود طقس متقلب على المناطق الغربية مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال أحياناً، وتكاثر للسحب من حين لإخر على مناطق الشمال قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتكون فرصة أفضل هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على أغلب المناطق قد يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ثم تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15- 20)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة خاصةً على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على الخليج إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(13- 19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر السحب هذا اليوم على الحمادة مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية.

الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (21– 25)مْ, وتصل اليوم على غات إلى (28)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغب المناطق خاصة غات.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18– 20)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تكاثر السحب يومي الاثنين والثلاثاء القادم على اغلب مناطق الشمال يصحبها هطول أمطار متفرقة.