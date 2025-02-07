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استولوا على مليون دينار.. حبس 7 مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني- الظهرة

حبس 7 مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني- الظهرة

7 فبراير، 2025 10:07 ص
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النائب العام
النائب العام

أخبار ليبيا 24

  • حبس 7 مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني- الظهرة

  • إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ مليون وسبعة عشر ألف دينار

  • حكمة جنايات طرابلس قضت بإدانة المحكوم عليهم

أعلن مكتب النائب العام، أن محكمة الجنايات قضت بإدانة مرتكبي واقعات فساد في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة.

إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ مليون وسبعة عشر ألف دينار

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”، أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة ستة موظفين خَولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ مليون وسبعة عشر ألف دينار مكن موظفة سابعة من الاستيلاء على المبلغ.

محكمة جنايات طرابلس

وأضاف البيان، أن محكمة جنايات طرابلس قضت بإدانة المحكوم عليهم؛ فأنزلت بخمسة منهم عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ وأنزلت بالمحكوم عليها السادسة عقوبة الحبس مدة سنتين مع الشغل؛ وألزمت كل واحد من المحكوم عليهم دفع ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً.

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7 فبراير، 2025 10:07 ص
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