أفريكوم: الجيش الليبي يقود التوحيد العسكري لتحقيق استقرار دائم

إشادة أميركية بمهنية الجيش الليبي خلال العامين الماضيين

برينان: التعاون العسكري يمهد لإعادة توحيد ليبيا

أفريكوم: خطوات ملموسة نحو جيش ليبي موحد

برينان: نرجو السلام والازدهار لليبيا ونتخذ إجراءات لدعمه

في ظل المشهد السياسي والعسكري المعقد الذي تعيشه ليبيا، جاءت تصريحات نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون برينان، لتلقي الضوء على مسار بالغ الأهمية في مستقبل البلاد. إذ أكد برينان أن الجيش الوطني الليبي قد حقق قفزات نوعية في إضفاء الطابع المهني على قواته خلال العامين الماضيين، مشيدًا بدوره في تقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب. هذا التصريح يطرح تساؤلات عدة حول مستقبل المؤسسة العسكرية في ليبيا وإمكانية تحويلها إلى عامل استقرار لا أداة صراع.

الجيش الليبي بين الماضي والحاضر.. هل اقتربت لحظة التوحيد؟

لم يكن الطريق نحو توحيد الجيش الليبي مفروشًا بالورود. فمنذ عام 2011، انقسمت المؤسسة العسكرية بين الشرق والغرب، وأصبحت الخلافات السياسية تلقي بظلالها الثقيلة على أي محاولة لجمع الطرفين تحت مظلة وطنية موحدة. لكن خلال العامين الماضيين، ومع تزايد الإدراك المحلي والدولي بأهمية إنهاء حالة الانقسام العسكري، شهدت ليبيا جهودًا مكثفة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما أشار إليه برينان بإعجاب واضح.

إشادة أفريكوم بمهنية الجيش الوطني لا تأتي من فراغ، بل تعكس تحولات ملموسة، سواء في هيكلة القوات أو في التعامل مع القضايا الأمنية الكبرى التي تهدد استقرار البلاد. ويبدو أن الجيش الوطني الليبي أصبح اليوم في موقع يتيح له لعب دور مركزي في توحيد الشرق والغرب، وهو ما يعزز فرص إنهاء الفوضى المسلحة.

التعاون بين الشرق والغرب.. خطوة نحو المصالحة الوطنية؟

في تصريحاته، أبدى برينان إعجابه بقدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها العسكرية من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين قد أثمر في السماح بالحوار واتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد الجيش.

على أرض الواقع، شهدت الأشهر الأخيرة تحركات على مستويات عدة لتعزيز هذه الرؤية، حيث التقى قادة عسكريون من الشرق والغرب في عدة اجتماعات برعاية دولية لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية. هذه اللقاءات قد لا تكون كافية بمفردها، لكنها تمثل خطوة مهمة في اتجاه المصالحة الوطنية.

برينان يشيد بمهنية الجيش الليبي، مؤكدًا دوره في توحيد الشرق والغرب، ومشددًا على أهمية الحوار والتعاون العسكري لضمان مستقبل مزدهر وسلمي لليبيا.

ولكن، هل يمكن للجيش أن يكون جسرًا نحو استقرار سياسي أوسع؟ أم أن الخلافات العميقة بين الأطراف السياسية ستظل عائقًا أمام توحيده الكامل؟ هذه الأسئلة لا تزال مطروحة، والإجابة عليها تعتمد على مدى استعداد القادة السياسيين لمواكبة التقدم العسكري بمبادرات سياسية شجاعة.

أفريكوم ودورها في دعم الاستقرار الليبي

لا شك أن تصريحات نائب قائد أفريكوم تعكس اهتمامًا أميركيًا متزايدًا بالوضع الليبي، لا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فالولايات المتحدة ترى في استقرار ليبيا عنصرًا حيويًا لأمن شمال إفريقيا وأوروبا، ما يجعلها حريصة على دعم أي جهود تسهم في تحقيق هذا الاستقرار.

لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تلعب دورًا فاعلًا في توحيد الجيش الليبي؟ وهل سيقتصر دورها على التصريحات الإيجابية، أم أن هناك خطوات فعلية يتم اتخاذها على الأرض؟

السلام والازدهار.. وعود أم رؤية قابلة للتحقيق؟

اختتم برينان تصريحاته بتعبير عن أمله في أن ينعم الليبيون بالسلام والازدهار، مؤكدًا أن هناك خطوات ملموسة تُتخذ لتحقيق هذه الأهداف. لكن هذه الرؤية الطموحة تصطدم بعقبات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة. فليبيا لا تزال ساحة لتجاذبات إقليمية ودولية، والاقتصاد الليبي يعاني من أزمات حادة رغم الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها البلاد.

إذا كان توحيد الجيش يشكل أحد مفاتيح تحقيق الاستقرار، فإن الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية العادلة بين مختلف مناطق ليبيا يظلان عنصرين أساسيين لا يمكن تجاهلهما. من دون اقتصاد قوي ومؤسسات فاعلة، سيظل الاستقرار الهش مهددًا بالانهيار عند أول اختبار جدي.

ما الذي يحمله المستقبل؟

تصريحات برينان تقدم إشارات مشجعة حول مستقبل المؤسسة العسكرية الليبية، لكنها تترك الباب مفتوحًا أمام تحديات كبيرة يجب التعامل معها بحكمة. فنجاح جهود توحيد الجيش لن يكون مجرد إنجاز عسكري، بل سيكون خطوة محورية نحو إعادة بناء الدولة الليبية على أسس قوية.

الكرة الآن في ملعب الليبيين، سياسيين وعسكريين، فإما أن يستثمروا هذا الزخم الإيجابي لتحقيق استقرار دائم، أو أن تعود البلاد إلى دوامة الانقسامات التي أرهقتها لعقد من الزمن. الخيار واضح، لكن تطبيقه يتطلب إرادة حقيقية ورؤية وطنية جامعة.