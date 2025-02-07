آثار بنغازي تنفذ زيارة تفقدية لمستوطنة تنسلوخ

أخبار ليبيا 24

أكدت مراقبة آثار بنغازي أن عددًا من الباحثين من قسم الشؤون الفنية قاموا بزيارة تفقدية إلى مستوطنة تنسلوخ في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المواقع الأثرية في المنطقة.

وذكرت المراقبة أن الزيارة تهدف إلى تقييم الاحتياجات الخاصة بالمستوطنة استعدادًا لأعمال التسييج التي من شأنها حماية الموقع وتنظيم استخدامه.

وأوضحت مراقبة آثار بنغازي، أنه شارك في الزيارة الباحثون ماهر القزيري، يوسف الغويل، تميم بن طاهر، وآية العبيدي، الذين أكدوا أنه خلال الجولة تم تحديد الحرم الأثري للمستوطنة، مما يعزز أهمية الموقع من الناحية التاريخية والثقافية.

وفي تصريح له، أشار رئيس قسم الشؤون الفنية منعم الفيتوري إلى أن هذه الزيارة تعتبر خطوة أساسية ضمن خطة العمل التي قدمها القسم لتوثيق وتسجيل المواقع الأثرية التابعة للمراقبة.

كما أوضح الفيتوري أن الزيارة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتوثيقية التي يسعى القسم إلى تنفيذها، بهدف ضمان الحفاظ على المعالم الأثرية وحمايتها من المخاطر المحتملة.