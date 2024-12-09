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على غرار الأفلام السينمائية.. فتاة تسرق خالتها لشراء سيارة

9 ديسمبر، 2024 11:41 ص
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شرطة
شرطة- فتاة تسرق خالتها لتشتري سيارة

أخبار ليبيا 24

في واقعة غريبة شهدتها منطقة أبوسليم، وعلى غرار الإفلام السينمائية.. إذ قامت فتاة بسرقة مبلغ 33.500 دينار من خالتها لكي تشترى سيارة.

بداية الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت مواطنة تقيم بدائرة مركز شرطة أبوسليم ببلاغ بشأن تعرضها لسرقة مبلغ مالي قيمته ثلاثة و ثلاثون ألف و خمسمائة دينار.

ضبط المتهمة

على الفور تابع أعضاء القافلة الأمنية موضوع البلاغ، وتم التوصل للفاعل، وتبين أنها ابنة شقيقة المشتكية.

سرقة المبلغ

وخلال التحقيقات مع المتهمة.. اعترفت بسرقة المبلغ، كونها تقيم مع الشاكية فى المنزل، حيث استغلت غياب خالتها عن المنزل وقامت بسرقة المبلغ المذكور فى البلاغ.

شراء سيارة كيا 

وبسؤالها عن المبلغ المسروق، أفادت المتهمة بأنها اشترت به سيارة نوع “كيا كوبي” بمبلغ و قدره 25 ألف دينار، وأنها لا زالت تحتفظ بباقي المبلغ.

تمكن أعضاء القافلة الأمنية من استرجاع المركبة الآلية و مبلغ 6720دينار، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

إحالة المتهمة إلى النيابة

وتم إحالة المتهمة إلى مركز شرطة أبوسليم الذي بدوره أحالها للنيابة العامة رفقة المسترجعات.

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9 ديسمبر، 2024 11:41 ص
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