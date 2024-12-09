ضبط كمية كبيرة من الوقود المهرب في صبراتة

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن مداهمة أحد أوكار تجار مادة البنزين بالسوق السوداء في مدينة صبراتة.

وأوضحت، الوزارة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن دوريات التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة نفذت عملية مداهمة ناجحة استهدفت أحد أوكار تجار مادة البنزين على الطريق العام، في إطار جهود مكافحة ظاهرة بيع الوقود بالسوق السوداء.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الجالونات المجهزة للبيع بطرق غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة جهودها في التصدي لهذه الظاهرة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.