أخبار محليةالأخبار

القبض على مطلوب في قضية خطف منذ 2019 بـ ترهونة

9 ديسمبر، 2024 9:56 ص
0 0
القبض على شخص في ترهونة
القبض على شخص في ترهونة

أخبار ليبيا 24

على ذمة قضية خطف منذ 2019 بمدينة ترهونة، تمكنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، من ضبط  شخص مطلوب في قضية خطف في مدينة ترهونة.

وأوضحت، الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع” فيسبوك”، أن أعضاء وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط المتهم ويدعى “م. م. سـ. ا”، مشيرة إلى أن المتهم مطلوب على ذمة قضية خطف في ترهونة مسجلة بحقه منذ العام 2019.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة.

الوسوم
9 ديسمبر، 2024 9:56 ص
0 0

المزيد من الأخبار

ضبط كمية كبيرة من الوقود المهرب في صبراتة

ضبط كمية كبيرة من الوقود المهرب في صبراتة

9 ديسمبر، 2024 9:26 ص
الانقسام الحكومي يعطل الانتخابات ويعمق الأزمة السياسية

الانقسام الحكومي يعطل الانتخابات ويعمق الأزمة السياسية

9 ديسمبر، 2024 2:19 ص
عقيلة صالح ليبيا

عقيلة صالح: توافق قريب لتشكيل الحكومة الجديدة

9 ديسمبر، 2024 2:06 ص
مجلس النواب

مجلس النواب يدرس ملفات مرشحي الحكومة وسط انقسامات حادة

9 ديسمبر، 2024 1:48 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى