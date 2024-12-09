القبض على مطلوب في قضية خطف منذ 2019 بـ ترهونة

أخبار ليبيا 24

على ذمة قضية خطف منذ 2019 بمدينة ترهونة، تمكنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، من ضبط شخص مطلوب في قضية خطف في مدينة ترهونة.

وأوضحت، الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع” فيسبوك”، أن أعضاء وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط المتهم ويدعى “م. م. سـ. ا”، مشيرة إلى أن المتهم مطلوب على ذمة قضية خطف في ترهونة مسجلة بحقه منذ العام 2019.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة.