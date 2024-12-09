الانقسام الحكومي يعطل الانتخابات ويعمق الأزمة السياسية

كرموس: توافق مع النواب لتشكيل حكومة موحدة وشاملة.

الانقسام الحكومي عائق أمام انتخابات نزيهة وشفافة.

الانتخابات مطلب شعبي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

مجلس الدولة متمسك بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بليبيا منذ أكثر من عقد، خرج عادل كرموس، رئيس اللجنة القانونية بـ مجلس الدولة، عادل كرموس،، بتصريحات تحمل دلالات عميقة عن حالة الانقسام الراهنة. كرموس شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة، باعتبارها شرطاً أساسياً لإجراء انتخابات نزيهة تُمكّن الليبيين من تجاوز المراحل الانتقالية التي طالت أكثر من اللازم.

الانقسام الحكومي: أزمة مستمرة تعيق الانتخابات

حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي نصّبت نفسها كرمز للشرعية الدولية، أثبتت عجزها عن تحقيق أي اختراق سياسي يُذكر. الانقسام بين حكومة الغرب بقيادة الدبيبة وحكومة الشرق يعكس حالة من الفوضى السياسية التي تكرسها المصالح الضيقة والمحسوبية. كرموس في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24“ وضع إصبعه على الجرح؛ هذا الانقسام يشكل عقبة رئيسية أمام أي محاولة لإجراء انتخابات شفافة وموحدة.

حكومة الدبيبة: وعود زائفة ونتائج مخيبة

عندما تولى الدبيبة منصبه، وعد بتحقيق الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات في وقت قصير. ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك تماماً. حكومته، التي سيطرت على المشهد بفضل دعم دولي مشروط، أضاعت فرصة ثمينة لبناء مؤسسات دولة قوية. بدلاً من ذلك، ارتكزت سياساته على الإقصاء السياسي وتوزيع المناصب على حلفائه، مما أدى إلى تعميق الانقسامات.

مخرجات لجنة 6+6: أمل أم وهم جديد؟

كرموس أشار إلى أن التوافق مع مجلس النواب هو المفتاح لتطبيق مخرجات لجنة 6+6، التي وُضعت بهدف تحقيق الانتخابات. ولكن السؤال هنا: هل هذه المخرجات قادرة على كسر الجمود السياسي؟ أم أنها مجرد خطوة أخرى في سلسلة طويلة من المبادرات التي لا تُسفر عن نتائج ملموسة؟

مطلب شعبي أم تلاعب سياسي؟

الإعلان عن نية إجراء انتخابات يبدو وكأنه استجابة لمطلب شعبي حقيقي. الشعب الليبي، الذي عانى طويلاً من الفوضى الأمنية والاقتصادية، يرى في الانتخابات أملًا لإنهاء مراحل انتقالية لا تنتهي. لكن على أرض الواقع، يبدو أن الطبقة السياسية، وعلى رأسها الدبيبة، تُفضل الحفاظ على الوضع الراهن لخدمة مصالحها.

الوحدة الوطنية: الغائب الأكبر

تصريحات كرموس حول ضرورة حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل ليبيا تُعد إدانة ضمنية لفشل حكومة الدبيبة في تحقيق الوحدة الوطنية. الدبيبة الذي وعد بليبيا موحدة، لم ينجح سوى في إدارة نصف البلاد، بينما النصف الآخر يعاني من غياب الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الأمني.

رسالة إلى حكومة الدبيبة: الوقت ينفد

الوقت لم يعد في صالح حكومة الدبيبة. تصريحات كرموس تضع الدبيبة أمام مسؤولية تاريخية: إما أن يقود البلاد نحو استقرار حقيقي عبر التنازل عن السلطة لحكومة توافقية، أو أن يبقى رمزاً آخر للفشل السياسي في تاريخ ليبيا الحديث.

الانتخابات: مفتاح الحل أم فخ جديد؟

رغم الحديث المتكرر عن الانتخابات، يبقى الخوف من أن تتحول إلى فخ جديد يُعمق الانقسامات بدلاً من معالجتها. حكومة الدبيبة مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالانسحاب من المشهد وترك المجال لحكومة توافقية تستطيع أن تحقق هذا الاستحقاق الوطني.

خاتمة: ليبيا تستحق الأفضل

الشعب الليبي يستحق حكومة تعبر عن تطلعاته الحقيقية، لا حكومة محاصصة سياسية تخدم مصالح ضيقة. تصريحات كرموس قد تكون بداية لتحريك المياه الراكدة، لكن الأهم هو الأفعال على الأرض، وليس مجرد التصريحات التي تعود الليبيون على سماعها دون أن تغير واقعهم المرير.