الأمطار تكشف العجز.. زليتن غارقة ومخاوف مستمرة

“السيول في وادي ماجر تؤدي لتعليق الدراسة جنوب زليتن”

“شركة الخدمات العامة تواصل جهودها لتصريف مياه الأمطار”

“تنظيف وادي كعام يُخفف المخاوف من تدفق السيول”

“135 عائلة تُجبر على النزوح بسبب أزمة المياه الجوفية”

“مخاوف ارتفاع المياه الجوفية تجبر عائلات على المغادرة”

من قلب المأساة التي تعيشها بلدية زليتن، يُعيد المشهد المألوف للتعامل مع الكوارث الطبيعية رسم صورة قاتمة لأداء حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية. تصريحات المتحدث باسم بلدية زليتن، إسماعيل الجوصمي، لم تخرج عن نطاق السرد الواقعي للوضع، لكنها كشفت بين السطور عن أزمات أعمق من مجرد أمطار غزيرة وسيول جارفة.

الطبيعة تُعري الإهمال

بدأت القصة بهطول أمطار غزيرة، كما هو متوقع خلال هذا الموسم، لكنها كانت كافية لتُغرق الفرع الجنوبي للمدينة. منطقة وادي ماجر تحولت إلى مشهد فوضوي؛ المنازل غمرتها المياه، السيارات أصبحت عالقة، والمدارس أغلقت أبوابها، حمايةً لحياة الطلاب. الجوصمي، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” بدا وكأنه يحاول أن يُطمئن السكان بجهود الجهات المعنية، لكن الواقع الميداني يعكس إهمالاً حكومياً مزمناً.

الأمطار الغزيرة تُغرق جنوب زليتن، أضرار مادية ونزوح 135 عائلة بسبب ارتفاع المياه الجوفية. حكومة الدبيبة تواجه انتقادات لغياب الحلول المستدامة.

المياه الجوفية: أزمة متجددة ونزوح مؤلم

تُعد أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية مأساةً مستمرة في زليتن، حيث تركت 135 عائلة منازلها، ليس خوفًا من الأمطار وحدها، بل بسبب تهدم أساسات المنازل وضعف البنية التحتية. هذا النزوح القسري يعكس فشل الحكومة في توفير حلول مستدامة للمشكلة، خاصة وأن الأزمة ليست بجديدة.

على الرغم من تطمينات الجوصمي بأن وادي كعام لا يشكل خطراً بعد تنظيفه، إلا أن الحديث عن “جهود قائمة” لتصريف المياه في مناطق مثل مستشفى دار الطب والحياة يُظهر حجم الفجوة بين التصريحات الرسمية والعمل الفعلي على الأرض.

حكومة الدبيبة: غياب التخطيط وسوء التنفيذ

حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، التي جاءت تحت شعارات التنمية وحل الأزمات، أثبتت مرة أخرى افتقارها للجاهزية في مواجهة الكوارث الطبيعية. الميزانيات الضخمة التي أُعلن عنها سابقًا لم تنعكس على تحسين البنية التحتية أو تخفيف معاناة السكان.

المجتمع بين اليأس والمقاومة

في ظل هذه الأزمات، يبقى المجتمع المحلي في زليتن هو الخط الأول للدفاع. الأسر النازحة تحاول التأقلم، والشركات المحلية تعمل بلا كلل، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تعوض غياب الدعم الحكومي الفعال.

ضرورة المساءلة والإصلاح

ما حدث في زليتن ليس مجرد نتيجة للأمطار؛ بل هو انعكاس لنظام هش تُدار به شؤون الدولة. إذا استمر الإهمال، فإن الأزمات القادمة لن تكون أقل كارثية. على حكومة الدبيبة، إن أرادت كسب ثقة الليبيين، أن تنتقل من الوعود إلى الأفعال، وأن تُظهر قدرة حقيقية على إدارة الأزمات.