اعتدال في درجات الحرارة.. حالة الطقس الإثنين 9 ديسمبر 2024

أخبار ليبيا 24

حالة الطقس على ليبيا اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للاعتدال نهار اليوم، على أغلب مناطق البلاد.

والسماء ستكون صافية إلى قليلة السحب على غالبية المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 16-24 درجة.

وحول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد:

رأس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأربعاء على بعض المناطق.

الرياح: غربية فجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط صباح اليوم على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (16-22) درجة مئوية، تكون أكثر دفئ خلال اليومين المقبلين.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18-22) درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (19– 23) درجة مئوية.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (20–24) درجة مئوية.