مصرف ليبيا المركزي: الإيرادات تتجاوز النفقات حتى نوفمبر 2024

“مصرف ليبيا المركزي: إيرادات الرسم على النقد الأجنبي بلغت 23.6 مليار دينار”

“استخدامات النقد الأجنبي تراجعت مقارنة بالعام الماضي”

“10 مليارات دينار لتنفيذ مشروعات التنمية في 2023”

“السيولة الموزعة للمصارف التجارية: 59.6 مليار دينار”

قراءة تحليلية في أرقام مصرف ليبيا المركزي

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا مفصلًا تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه يكشف عن ملامح الاقتصاد الوطني من خلال أرقام الإيرادات والنفقات التي تلقي بظلالها على مستقبل البلاد الاقتصادي. وفي الوقت الذي تظهر فيه الأرقام توازنًا نسبيًا بين الإيرادات والنفقات، فإن تراجع إيرادات النقد الأجنبي يلقي بتحديات جسيمة على الأفق الاقتصادي الليبي.

إيرادات ونفقات: تفاصيل معبرة عن الاستقرار المؤقت

بلغ إجمالي الإيرادات حتى نهاية نوفمبر 86.3 مليار دينار ليبي، مقابل نفقات وصلت إلى 84.9 مليار دينار، مما يشير إلى وجود فائض نسبي يعكس قدرة الدولة على التحكم بالميزانية العامة. ومع ذلك، فإن هذا الفائض يُظهر هشاشته عند الغوص في تفاصيل الإيرادات، خاصة تلك المتعلقة بالنقد الأجنبي.

البند القيمة (مليار دينار ليبي) إجمالي الإيرادات 86.3 إجمالي النفقات 84.9

إيرادات مصرف ليبيا المركزي 86.3 مليار دينار حتى نوفمبر 2024، مع تراجع النقد الأجنبي إلى 17.1 مليار دولار، وسط تحديات اقتصادية وتنموية مستمرة.

النقد الأجنبي: العصب الرئيسي للاقتصاد الليبي في خطر

انخفضت استخدامات النقد الأجنبي إلى 23.2 مليار دولار مقارنة بـ 24.2 مليار دولار في العام الماضي. ومع ذلك، فإن الأرقام تكشف عن تراجع كبير في إيرادات النقد الأجنبي إلى 17.1 مليار دولار مقابل 22.3 مليار دولار في 2023، وهو انخفاض يعزى إلى عدة عوامل، أبرزها تقلص صادرات النفط وارتفاع التحديات الدولية والمحلية في تصدير الطاقة.

إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

البند القيمة (مليار دينار ليبي) إيرادات الرسم 23.6

قطاع التنمية: خطوة إلى الأمام في وجه التحديات

رغم الصعوبات، شهدت البلاد تنفيذ مشروعات تنموية بميزانية بلغت 10 مليارات دينار، خُصص منها 950 مليون دولار لمشروعات التنمية في المنطقة الشرقية. هذه الخطوة، وإن بدت إيجابية، تعكس تناقضًا بين الأولويات الاقتصادية وإمكانات الدولة، حيث يظل التفاوت الجغرافي والتحديات السياسية من أبرز العوائق أمام تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

السيولة وتوزيع الأموال: مواجهة الأزمات المحلية

أشار التقرير إلى توزيع السيولة النقدية للمصارف التجارية بقيمة 59.6 مليار دينار. هذا التوزيع يُظهر محاولة واضحة من المصرف المركزي لاحتواء أزمات نقص السيولة التي يعاني منها المواطنون في مختلف المدن الليبية. ومع ذلك، يظل السؤال: هل هذه الخطوات كافية لتخفيف الضغوط على الطبقات الأكثر تضررًا؟

استخدامات النقد الأجنبي ومقارناتها

البند 2024 (مليار دولار) 2023 (مليار دولار) استخدامات النقد الأجنبي 23.2 24.2 إيرادات النقد الأجنبي 17.1 22.3

الرسوم والضرائب: أرقام تعزز الإيرادات المحلية

إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي شكلت عنصرًا حاسمًا في دعم الميزانية، حيث بلغت 23.6 مليار دينار. إضافة إلى ذلك، ساهمت إيرادات الضرائب (2 مليار دينار)، والجمارك (319 مليون دينار)، وقطاع الاتصالات (153 مليون دينار) في تحسين الوضع المالي، ولكنها تبقى محدودة الأثر أمام التحديات الاقتصادية الكبرى.

الإيرادات المحلية الأخرى

البند القيمة (مليون دينار ليبي) إيرادات الاتصالات 153 إيرادات الجمارك 319 إيرادات الضرائب 2,000

قراءة مستقبلية: هل يستمر التوازن؟

الأرقام التي قدمها مصرف ليبيا المركزي تعكس استقرارًا ظاهريًا لكنه محفوف بالمخاطر. التراجع في إيرادات النقد الأجنبي والضغوط على العملة المحلية يشيران إلى تحديات حقيقية تحتاج إلى سياسات اقتصادية أكثر شمولًا، مع التركيز على تعزيز مصادر الدخل غير النفطية.

مشروعات التنمية

البند القيمة (مليار دينار ليبي/دولار) إجمالي مشروعات التنمية 10.0 (دينار ليبي) تخصيص للمنطقة الشرقية 950 (مليون دولار)

في نهاية المطاف، فإن الاقتصاد الليبي يظل رهينًا لظروف سياسية متقلبة، وتحديات أمنية واقتصادية تُعيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية. البيان الأخير لمصرف ليبيا المركزي هو دعوة للتفكير الجاد في مستقبل يحتاج إلى أكثر من مجرد أرقام متوازنة على الورق.