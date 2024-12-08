قادربوه يتابع عمل الأجهزة الرقابية في ترهونة في ظل أزمة الفيضانات

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تابع “عبد الله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، مع مدير فرع الهيئة في ترهونة؛ الأزمة الحالية والأوضاع الطارئة التي خلّفتها الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة ترهونة.

متابعة عمل فرق الإغاثة وحضر الأضرار

ووفقا لبيان الهيئة استعرض مدير الفرع أوضاع المدينة والضرر الذي لحق سكّانها، وجهود الإنقاذ والإغاثة والدعم والمساعدة المتواصلة بالمناطق المتضررة، والإجراءات المتبعة في معالجة تبعات الأزمة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، إضافة إلى استعراض ما تم التوصل إليه بشأن نتائج حصر وتقييم الأضرار، التي لحقت بالبنية التحتية بالمنطقة، بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس والمراكز الصحية وشبكتي الاتصالات والكهرباء.

من جانبه أكد رئيس الهيئة “الاهتمام ومتابعة الجهات العامة المسؤولة في المدينة عبر حزمة من الموضوعات الهامة، التي تتضمن توفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين، وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات للنازحين بأماكن نزوحهم، وفرض الرقابة المصاحبة لأي مبالغ مالية مخصّصة لتدارك تبعات الأزمة؛ ضمانا لإنفاقها في الأوجه المخصصة لها؛ حماية للمال العام وصيانته”.

وعلى جانب آخر متعلق بالأوضاع الاستثنائية والحرجة في ترهونة، انطلقت صباح اليوم الأحد، قافلة طبية متكاملة متجهة إلى مدينة ترهونة والمناطق المجاورة، بهدف تقديم المساعدة الطبية العاجلة وتعزيز الخدمات الصحية في المناطق المتضررة. الجدير بالذكر تأتي هذه القافلة بتوجيهات عثمان عبدالجليل وزير الصحة وفقا لبيان الوزارة.

كما أعلنت إدارة مركز غسيل الكلى في مدينة ترهونة، استئناف العمل بالمركز بعد استكمال عمليات تنظيفه وصيانته وإعادة التيار الكهربائي، لضمان جاهزيته لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية اللازمة.