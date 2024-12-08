طقس الأحد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال الشرقي

أخبار ليبيا 24

حالة الطقس على ليبيا اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الأحد على بعض مناطق الشمال الشرقي ( من بنغازي – المرج إلى الجبل الأخضر)، مع نشاط نسبي للرياح الغربية على مناطق شمال البلاد خاصةً الساحلية منها، تقل سرعتها بداية من ظهر غد الإثنين.

وحول درجات الحرارة ستكون معتدلة نسبياً خلال فترة النهار على أغلب المناطق وتتراوح على مابين 15-21 درجة، وتميل للانخفاض أخر الليل وخلال صباح غد على المناطق الجبلية والصحراوية؛ فيما تكون الأجواء أكثر أعتدالا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

وحول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد:

راس اجديرحتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم وتقل سرعتها من ظهر الغد.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:

حالة السماء: سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على المناطق الممتدة من (شرق بنغازي – المرج إلى الجبل الأخضر).

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة.

الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.

الرياح : جنوبية غربية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و21 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20–22 درجة.