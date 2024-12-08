رائدا فضاء عالقان في كبسولة منذ 6 أشهر

أخبار ليبيا 24

في مهمة فضائية كانت ستكون عادية، انطلقت كبسولة «ستارلاينر» الجديدة من شركة «بوينغ» إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء مهمة فضية تبع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

مرّت ستة أشهر على وجود الرائدين في الفضاء عالقين في كبسولتهما وهما، سونيتا ويليامز وباري ويلمور.

وانطلق الرائدان إلى الفضاء في 5 يونيو، وكانا أول من استقل كبسولة «ستارلاينر» الجديدة من شركة «بوينغ» والتي حملت الطاقم في رحلة تجريبية كان من المفترض أن تستغرق أسبوعاً، إلا أن الرحلة ستكمل ثمانية أشهر عند موعد العودة الذي حدد في شهر فبراير العام المقبل، حيث اعتبرت «ناسا» أن الكبسولة في وضع خطير للغاية؛ ما يحول دون قيامها برحلة العودة في وقت أبكر.

التعايش داخل كبسولة فضائية

ينتظر الرائدان عودتهما على متن مركبة فضاء «سبيس إكس كرو دراغون» التي بنتها شركة «سبيس إكس» المنافسة لـ«بوينغ». إلا أنهما يعيشان أسعد أيام حياتهما في الفضاء بحسب مقاطع الفيديو المرسلة منهما ويقول ويلمور “نحن فقط نسير على طريق مختلف”، ويؤكد “أنا لا أنظر إلى هذه المواقف في الحياة على أنها مُحبطة”.

بدورها، قالت ويليامز “أحب كل شيء يتعلق بالوجود هنا… مجرد العيش في الفضاء أمر ممتع للغاية”.

وعلى الرغم من تعايش الرائدين في الفضاء وقبولهما للواقع، إلا أنه واجهت ناسا صعوبات كبيرة بسبب هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. حيث أعلنت «ناسا» في سبتمبر بأن “أجواء متوترة” سادت الاجتماعات مع مسؤولين في شركة «بوينغ»، عند ناقشهم حول آلية عودة الرائدين بسلام إلى الأرض.