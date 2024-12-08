ديوان المحاسبة يتابع الأوضاع المالية الإدارية لعدد من البلديات

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التقى “عطية عبد الكريم”، وكيل ديوان المحاسبة، مع عمداء بلديات طرابلس المركز، وأبوسليم، وحي الاندلس، و تاجوراء، وعين زارة، وسوق الجمعة، وجنزور، لمناقشة التحديات التي تواجه البلديات.

حلحلة المشاكل التي تواجه البلديات

ووفقا لبيان الديوان “خصص الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه البلديات، في سبيل قيامها بأعمالها المناطة بها، بما يضمن وصول الخدمات المناسبة إلى المواطنين، وتنفيذ رؤية الديوان في إحداث فارق في حياة المواطنين، عبر متابعة نتائج المهام الرقابية والتأكد من التزام الجهات الخاضعة بها”.

وأوضح البيان “تناول عمداء البلديات المهام المسندة إلى البلديات، والصعوبات التي تواجههم، وفي مقدمتها تفويض الاختصاصات والصلاحيات، إلى جانب مناقشة المشكلات الهيكلية المتعلقة بتبعية القطاعات، وتفعيل قانون الإدارة المحلية وفق الصورة المناسبة التي تعود بالفائدة على عمل البلديات”.

وأشار البيان خلص الاجتماع إلى مجموعة من النتائج، من بينها “اعتماد غرفة متابعة مشتركة بين عمداء البلديات والإدارة العامة، للرقابة على قطاع الحكم المحلي، وقيام ديوان المحاسبة بالمخاطبات اللازمة لحل المختنقات التي تواجه عمل البلديات” إلى جانب “الدعوة لاجتماع تقابلي مع وزير الحكم المحلي، من أجل مناقشة المعالجات السريعة لحل المختنقات التي يمكن حلها عن طريق الوزارة بشكل سريع، ومتابعة التوصيات السابقة التي أوصى بها الديوان في هذا الإطار”.

هذا وقد ناقش العمداء ملف عدم الإفراجات المالية لموظفيهم التي وصلت إلى سنتين أو أكثر، وأوضح البيان “وجه وكيل الديوان بعقد اجتماع تقابلي بين العمداء وإدارة الميزانية بوزارة المالية للمعالجة الفورية لهذه المشكلة، عبر آلية مناسبة تتمثل فيها الشفافية اللازمة التي لا تكون مقتصرة على فئة من الموظفين دون غيرهم”.