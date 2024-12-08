دومة: المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية منذ 2011

أخبار ليبيا 24

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، أن النجاح له قواعد وآليات إلا أن المجتمع الدولي يغفلها عن الوضع في ليبيا منذ العام 2011، ولا يزال إلى الآن يبني المشاريع بعيداً عن الليبيين ويتدخل وفق مصالحه وليس مصلحة ليبيا.

وأعرب دومة، عبر تغريدة له من خلال حسابه على موقع “x، عن أسفه بشأن ما تقوم به المبعوثة الأممية بالانابة وبأن ما تقوم به يهدف إلى البقاء في منصبها وخلق واقع جديد لاستمرار الأزمة الليبية وليس حلها.

‏وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن قانون الاستفتاء على الدستور جاهز وتم إحالته إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات منذ العام 2018 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضاً جاهزة وأحيلت للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، متسائلا: ” لماذا لم يتم الاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية رغم ذلك؟، ومن أفشل الانتخابات العام 2021 ؟، مؤكداً أنه ليس الشعب الليبي الذي أقبل على الانتخابات وسجل أكثر من 2.8 مليون من الليبيين في العام 2021.

‏واختتم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة تغريدته قائلا: “الحقيقية أن المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية”.