داخلية الدبيبة تناقش مع الاتحاد الأوروبي أمن الحدود والهجرة

أخبار ليبيا 24

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعا مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي تناول سبل التعاون في دعم إدارة وحماية الحدود، الإنقاذ البحري حوكمة الهجرة، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

ووفقا لبيان الداخلية، “ترأس الاجتماع عن الجانب الليبي اللواء عبد الواحد عبد الصمد، مدير مكتب وزير الداخلية، وأبوبكر الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية. بينما مثّل الجانب الأوروبي السفير نيكولا أورلاندو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا”.

تعزيز أمن الحدود الليبية

وأوضح البيان أنه جرى ” الاتفاق على عدة إجراءات لتعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة الدولة الليبية ويساهم في معالجة تحديات الهجرة وتأمين الحدود”.

وبشكل دوري يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات متابعة مع وزارة الداخلية، للنقاش بشكل مستمر حول آخر التحديات المتعلقة بملفي الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، إذ تشكل الهجرة مسألة مهمة لدول جنوب أوروبا بصفتها المتضرر الرئيس من تدفقات المهاجرين عبر ليبيا والتي تمثل دولة عبور.

وفي نوفمبر الماضي، اجتمع مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة الدبيبة مع مسؤولين أوروبيين، لمراجعة الأنشطة المشتركة والتعاون في إدارة الحدود، تنفيذًا لمذكرة التفاهم المبرمة مع بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا «اليوبام».

وعلى جانب آخر، وخلال لقائه مع مسؤولي إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيطالية، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري “أن ليبيا لا يمكن أن تتحمل معالجة أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة، خاصة الاتحاد الأوروبي”.

وفي واقع الأمر، يتفق كافة الساسة الليبيين على مستوى البلاد على هذا الرأي في عدم اقحام ليبيا بمشاكل الهجرة غير الشرعية، وتحميلها مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين.