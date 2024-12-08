تقرير ديوان المحاسبة يكشف تسونامي فساد يهدم مؤسسات ليبيا

ديوان المحاسبة: المشاريع الوهمية تستنزف الخزينة العامة

كتلة التوافق: غياب الرقابة يشجع منظومة الفساد

الدعوة لتشكيل حكومة موحدة تواجه تسونامي الفساد

الفساد يهدد المواطن الليبي بالخدمات المتدهورة والمعيشة القاسية

ديوان المحاسبة وصرخة الحق وسط طوفان الفساد

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 جاء كجرس إنذار أخير يُدقّ في أروقة دولة على حافة الهاوية. التقرير لم يكن مجرد عرضٍ للأرقام والبيانات، بل شهادة مكتوبة بأحرفٍ من استغاثة لوطنٍ يعاني من سطوة فساد منظّم بات يُنهك أركانه الهشة. ووسط هذا المشهد المأساوي، تقف حكومة عبد الحميد الدبيبة متفرّجة، إن لم تكن شريكًا فاعلًا في هذه المهزلة الوطنية.

التقرير: فضائح بالجملة وغياب المحاسبة

كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري أكدت أن ديوان المحاسبة كشف عن سلسلة من الانتهاكات الصارخة التي طالت كل جوانب الإنفاق العام. تضخم الإنفاق الحكومي وصل إلى أرقامٍ خيالية، فيما تبخرت الأموال في مشاريع وهمية لم ولن ترى النور. العقود الحكومية تُمنح بلا رقابة أو معايير، وكأن خزينة الدولة باتت محفظة شخصية تُنهب علنًا بلا خشية من عواقب.

حكومة الدبيبة: قيادة في اتجاه الفوضى

الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تُوصف بـ”المؤقتة”، باتت نموذجًا فاضحًا لغياب الشفافية وسوء الإدارة. بدلًا من التصدي للفساد، انغمست الحكومة في سلسلة من المشاريع العبثية التي أفرغت الخزينة وأغرقت البلاد في مزيدٍ من الأزمات. الأزمات الصحية، التعليمية، والمعيشية لم تكن كافية لردع هذه الحكومة عن إهدار الموارد، بل استمرت في تجاهل مطالب الشعب ومؤسسات المجتمع المدني.

ضرورة حكومة موحدة: السبيل الأخير للخلاص

في ظل هذه الفوضى، تبدو الدعوة لتشكيل حكومة وطنية موحدة ضرورة لا خيارًا. كتلة التوافق في مجلس الدولة أطلقت صرخة مدوية: لا يمكن مواجهة تسونامي الفساد إلا بتكاتف الجهود الوطنية. ولكن هذه الدعوة تصطدم بعقبات، أبرزها تعنت الأطراف السياسية التي وضعت مصالحها فوق مصلحة الوطن.

الدعوة للمجتمع المدني: الأمل الأخير

في مواجهة استهتار الحكومة وانهيار المؤسسات، يبقى الرهان الأخير على مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية المستقلة. التحرك الشعبي ضد الفساد بات أمرًا لا مفر منه، خاصة مع تفاقم معاناة المواطن الليبي في الحصول على أبسط حقوقه. الخدمات الصحية متهالكة، والقطاعات الحيوية مهملة، والمعيشة اليومية باتت كابوسًا حقيقيًا.

الدبيبة بين الكلمة والفعل

تصريحات عبد الحميد الدبيبة حول مكافحة الفساد تبدو كذبة مكشوفة، إذ كيف لحكومة غارقة في التربح أن تقود حملة إصلاح؟ الوعد بالانتخابات والدستور لم يعد سوى وهم يُباع للشعب في سوق الوهم السياسي.

الختام: هل تستيقظ ليبيا؟

ليبيا اليوم أمام خيارين: مواجهة الفساد بجرأة أو الانحدار نحو الانهيار الكامل. تسونامي الفساد ليس مجرد وصف، بل حقيقة كارثية تستوجب وقفة وطنية حاسمة. لكن، ما لم تُحاسب الحكومة الحالية ورموزها، فإن هذا السيناريو المأساوي سيظل واقعًا يُثقل كاهل الليبيين يومًا بعد يوم.