بعد غرق ترهونة وغريان.. العقوري يدعو إلى إطلاق حوار وطني حول التغير المناخي

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، ببذل المزيد من الجهود لمساعدة المتضررين من الفيضانات في المنطقة الغربية، خاصة في ظل تهالك البنية التحتية، واطلاق حوار وطني حول قضية التغير المناخي، معربا عن كامل تضامنه مع سكان وأهالي المنطقة في مواجهة الفيضانات التي تشهدها أجزاء واسعة من شمال غرب ليبيا.

وعبر العقوري عن مواساته القلبية الصادقة لضحايا المناطق المتضررة، خاصة في ترهونة وغريان وغيرها من المناطق، مجدداً التذكير بكارثة العاصفة “دانيال” التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة في سبتمبر 2023، وضرورة الاستفادة من دروس تلك الحادثة الأليمة، بحسب تصريح نشره الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته على “فيسبوك”.

حوار وطني حول التغير المناخي

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على أهمية إعطاء الأولوية الكافية لـ”قضية التغير المناخي” التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى إطلاق حوار وطني، للاستفادة من توصياته في صياغة السياسات الوطنية الملائمة.

وأوضح أن ذلك يشمل وضع أنظمة مناسبة للإنذار المبكر، ومراجعة التشريعات التي تنظم مواصفة البناء والتنظيم الحضري، في ظل تغير مناخ منطقة المتوسط، وكذلك دعم هيئة السلامة الوطنية للقيام بمهامها، وتفعيل آلية التعاون الدولي التي تسمح بالاستفادة من إمكانات الاستجابة لدى دول الجوار في حالة الحاجة.

تخفيف آثار الفيضانات بالمنطقة الغربية

اختتم العقوري تصريحه بتأكيد ضرورة تكاتف جميع الجهود على جميع المستويات، للتخفيف من آثار الفيضانات في المنطقة الغربية، مؤكدا أنها أزمة وطنية تستدعي تضامن الجميع، وعلى جميع المستويات.

مدينة ترهونة

وتسببت الفيضانات الناجمة عن قوة السيول في المنطقة الغربية في وفاة ثلاثة أشخاص من مدينة ترهونة، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة بحسب إحصاءات أولية من قِبل الجهات الحكومية.